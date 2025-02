Fotografia Europea 2025: vent’anni di kermesse con la Generazione Z

Reggio Emilia, 27 febbraio 2025 – Fotografia Europea quest’anno compie vent’anni e vuole percorrere un pezzo di strada con i ragazzi della Generazione Z, cresciuta in un’epoca dove il progresso tecnologico ha aperto infinite possibilità, ma anche inedite crisi cui far fronte, individualmente e collettivamente. Il festival torna a osservare i cambiamenti della contemporaneità attraverso gli occhi di grandi fotografi e di giovani esordienti con la sua ventesima edizione, dal 24 aprile all’8 giugno (eventi inaugurali dal 24 al 27 aprile), tenendo insieme con un filo rosso tutte le esposizioni nei luoghi simbolo della città, sotto il titolo ’Avere vent’anni’.

Il festival – promosso e organizzato dalla Fondazione Palazzo Magnani e dal Comune di Reggio Emilia, con il contributo della Regione Emilia-Romagna – è con la direzione artistica di Tim Clark, Walter Guadagnini e Luce Lebart.

Fotografia Europea 2025 è stato presentato a Bologna, nella sala stampa della Regione Emilia Romagna. Insieme ai curatori, a illustrare il festival: Gessica Allegni, assessora regionale alla Cultura; Marco Massari, sindaco di Reggio Emilia; Marco Mietto, assessore alla Cultura del Comune di Reggio Emilia; Maurizio Corradini e Davide Zanichelli, rispettivamente presidente e direttore della Fondazione Palazzo Magnani.

"Fotografia Europea quest’anno ha voluto fare un pezzo di strada con i ragazzi della Generazione Z – ha detto il sindaco Massari –. Vorrei in particolar modo segnalare il progetto commissionato a Federica Sasso, esposto a Palazzo Da Mosto, sulla vita dei giovani caregiver reggiani, ragazze e ragazzi invisibili (come lo sono le persone anziane) che dedicano parte del loro tempo alla cura dei familiari, spesso sacrificando la loro giovinezza". L’assessore Mietto ha poi aggiunto: "Fotografia Europea, dalla sua prima edizione, si sta distinguendo per la capacità di essere continuativa e di saper incrementare il proprio valore. Rappresenta dunque un tesoro che vogliamo difendere".

Dal 24 aprile all’8 giugno il festival che riempie la città di mostre e iniziative. I Chiostri di San Pietro tornano a essere il fulcro con dieci esposizioni.

I Chiostri di San Pietro tornano a essere il fulcro della manifestazione, con dieci mostre. Accoglierà l’esposizione ’Daido Moriyama: A retrospective’. E ancora, del fotografo britannico Andy Sewell, ’Slowly and Then All at Once’ e ’Mal de Mer’ di Claudio Majorana. La mostra ’You don’t die’, di Ghazal Golshiri e Marie Sumalla racconta la storica rivolta del popolo iraniano scoppiata dopo la tragica morte di Mahsa Amini e la fotografa britannica Vinca Petersen propone ’Raves and Riots’.

Ancora ai Chiostri di San Pietro: ’We Are Carver’ Jessica Ingram, ’How Was Your Dream?’ di Thaddé Comar , ’Control Refresh’ di Toma Gerzha, una giovane fotografa di origini russe.

La fotografa Kido Mafon cattura la frenetica vita notturna e la cultura giovanile di Tokyo.

’Frammenti’ della fotografa dominicana-francese Karla Hiraldo Voleau si ispira al documentario di Pier Paolo Pasolini ’Comizi d’Amore’ (1964).

A Palazzo Da Mosto trovano posto una serie di progetti che caratterizzano il festival: la committenza di Fotografia Europea, la mostra dedicata ai libri fotografici, i due progetti vincitori della Open Call, la collettiva dello Speciale Dicottoventicinque e quella di WeWorld, infine una mostra in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Beirut.

Ad abbracciare il festival, numerose altre mostre partner, organizzate dalle istituzioni culturali cittadine e ospitate nei loro spazi: Palazzo dei Musei con la mostra dedicata a Luigi Ghirri, la biblioteca Panizzi, lo Spazio Gerra con un progetto che racconta i giovani partigiani, la Collezione Maramotti.

Tutte le informazioni, l’intero programma e gli aggiornamenti continui si possono consultare su fotografiaeuropea.it