Francesca Albanese al Valli: “Continuerò a essere divisiva”. Fischi per il sindaco Massari

Reggio Emilia, 28 settembre 2025 – Un vero e proprio bagno di folla quello che ha accolto Francese Albanese al teatro Valli. Applausi scroscianti, cori e bandiere della Palestina hanno accompagnato l’intervento della relatrice speciale delle Nazioni Unite nei territori palestinesi occupati, arrivata a Reggio sia per presentare il suo ultimo libro “Quando il mondo dorme. Storie, parole e ferite della Palestina”, ma anche per ricevere il Primo Tricolore come riconoscimento per impegno nella difesa del diritto internazionale.

Francesca Albanese al Valli di Reggio Emilia con il sindaco Marco Massari

Prima dell’inizio dell’incontro un piccolo presidio organizzato dall’associazione Donne in Nero ha mostrato sostegno ad Albanese leggendo parti dei suoi trattati e chiedendo la revoca delle sanzioni ricevute dagli Usa. "E’ vero sono divisiva – esordisce la relatrice -. Perché sono quella che traccia un margine netto, che divide un mare in due, tra quelli che negano il genocidio e quelli che invece lo vedono e cercano di contrastarlo. Il diniego del genocidio fa parte del genocidio stesso, per cui continuerò a essere divisiva”.

Nel suo libro, Albanese racconta la storia di dieci persone che l’hanno accompagnata nel comprendere la storia, il presente e il futuro della Palestina. Tra di essi c’è l’artista Malak Mattar, autore della copertina, che pochi giorni fa ha perso una decina di familiari a causa di un attacco missilistico israeliano.

Al momento della consegna del Tricolore il sindaco Massari però scatena le proteste del pubblico, ricordando nel suo discorso i fatti del 7 ottobre e gli ostaggi israeliani, il cui rilascio viene indicato come una condizione per la Pace. Fischi che si trasformano in lungi applausi nel momento in cui Albanese indossa il Tricolore, accompagnata dal coro Free-Free Palestine”.

"Sono veramente orgogliosa di ricevere questo Tricolore. Mi viene detto che sono più palestinese dei palestinesi, ma la bandiera che porto dentro è quella italiana. Per me è un momento preziosissimo”, racconta emozionata. Prima di salutare c’è però spazio per un piccolo rimprovero a Massari: “Il sindaco si è sbagliato. La pace non ha bisogno di condizioni, perché non stiamo parlando di una guerra, ma di un’occupazione coloniale. Nessuno giustifica i massacri del 7 ottobre, ma non possiamo abbandonare i palestinesi alle mostruosità che stanno vivendo”.