Il funerale dei Cervi diventa opera teatrale. Volete fare i coristi?

Reggio Emilia, 27 settembre 2025 – Ottant’anni fa, il 28 ottobre 1945, una folla immensa accompagnò i feretri dei sette Fratelli Cervi e di Quarto Camurri lungo le strade di Reggio Emilia. Migliaia di persone, insieme alle autorità, proseguirono poi fino a Casa Cervi e al cimitero di Campegine, luogo della Tomba Monumentale della Famiglia Cervi, trasformando un funerale in un atto collettivo che sancì l’ingresso della loro vicenda nella memoria pubblica della Resistenza italiana.

Per ricordare quell’evento, sabato 25 ottobre debutterà al Teatro Ariosto di Reggio Emilia lo spettacolo ‘I 7 Cervi’, scritto e diretto da Eugenio Sideri, drammaturgo e regista, allievo del Teatro delle Albe di Ravenna - realtà che ha ideato la pratica teatrale della chiamata pubblica e partecipativa - su idea di Albertina Soliani, presidente dell’Istituto Alcide Cervi. Il progetto, sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, patrocinato dalla Provincia di Reggio e promosso dall’Istituto Alcide Cervi con la Fondazione I Teatri di Reggio Emilia e il Centro Teatrale MaMiMò, intreccia la tragedia dei Cervi con il mito di Antigone di Sofocle, trasformando memoria e teatro civile in un gesto di partecipazione collettiva.

Proprio in questa prospettiva nasce la chiamata pubblica per il Coro Grande, aperta a tutte le persone maggiorenni. In scena, il Coro rappresenterà l’agorà di Tebe e la folla dei funerali del 1945: una comunità che torna a farsi voce, come accadde realmente allora. La partecipazione è gratuita e non è richiesta esperienza teatrale: a contare - spiegano gli ideatori - sono il desiderio di mettersi in gioco, la passione civile e il senso di comunità.

Le iscrizioni sono aperte fino a martedì 30 settembre: per informazioni e iscrizioni occorre indicare nome, cognome, età e numero di telefono scrivendo alla mail i7cervi@gmail.com. Lo spettacolo sarà preceduto da due cortei pubblici, a Campegine e a Reggio Emilia, e farà rivivere attraverso il teatro una delle pagine più intense della storia dei Cervi.

«Con questo progetto - spiega il regista - vogliamo dare parola e presenza a Genoeffa Cocconi, madre dei Cervi, insieme ai suoi figli e ad Alcide, perché la memoria diventi gesto vivo e condiviso». Come nasce lo spettacolo «I 7 Cervi»? «Dall’eredità di papà Cervi», risponde Paola Varesi, responsabile del Museo Cervi.

«Continuare la semina e raccoglierne i frutti. Il progetto valorizza la data cruciale del 28 ottobre ‘45, giorno dei funerali dei sette fratelli e di Quarto Camurri, a 80 anni dalla loro morte. Il corteo popolare sancì l’avvio della dimensione pubblica della loro storia». «Questo – aggiunge –è un progetto corale, coinvolge istituzioni, territorio e comunità. Obiettivo: il 28 ottobre sia una data del nostro calendario civile, per restituire profondità alla Resistenza e al processo di costruzione della memoria collettiva». «Perché scegliere il teatro come linguaggio? Perchè – spiega Varesi – il funerale dei Cervi fu un rito collettivo, che li trasformò in icona resistenziale. Il teatro, con la sua forza evocativa, racconta e attualizza quella vicenda, trasmettendo ideali vivi e necessari per le nuove generazioni».