Il funerale dei fratelli Cervi a teatro: la storia cammina tra la gente. Coro con 34 persone

Reggio Emilia, 9 ottobre 2025 – Ottant’anni dopo i funerali dei Fratelli Cervi che ne segnano l’ingresso nel mito della memoria collettiva, la storia cammina tra la gente. I valori dei Cervi diventano un faro nel mondo attuale costellato da guerre.

Sabato 25 ottobre, l’Istituto Cervi promuove ‘iI 7 Cervi’, progetto teatrale civile nazionale, da un’idea da Albertina Soliani (presidente istituto Cervi), scritto e diretto da Eugenio Sideri, con ‘Fondazione I Teatri’, ‘Centro Teatrale MaMiMò’, ‘Teatro dell’Orsa’, ‘Le Rane’, ‘Il Punto Critico’, ‘Fnil Bus Theater’, ‘Teatro l’Attesa’.

’I 7 Cervi’ non è solo teatro, è un rito collettivo, unisce mito e storia, ricorda che libertà e giustizia non appartengono al passato, ma semi da piantare ogni giorno, come fecero i Cervi.

La giornata si apre alle 10 a Casa Cervi con un corteo animato da ‘I violini di Santa Vittoria’ che va al cimitero di Campegine, per la Tomba Monumentale della famiglia, alle 19, a Reggio, un II corteo va dal Poligono di Tiro, al Teatro Ariosto, lì alle 20.30 debutta lo spettacolo ‘I 7 Cervi. Hanno arato la terra e cadendo l’hanno seminata’.

L’ingresso è a pagamento (10 euro), mentre i cortei sono liberi e aperti a tutti.

Il tavolo della conferenza stampa di presentazione del progetto ‘I 7 Cervi’, che si terrà a Gattatico

Sideri, regista e autore ravennate (formato nel teatro delle Albe), intreccia la tragedia dei Cervi al mito di Antigone di Sofocle. Come la giovane tebana sfida la legge per seppellire il fratello, anche Genoeffa Cocconi, madre dei Cervi, morta di dolore, reclama il diritto al lutto e alla pietà.

“Nei 2 anni che separano la morte dei Cervi dai loro funerali si apre un grande vuoto – spiega Sideri – dove risuona la voce di Antigone e il diritto negato di onorare i propri morti”.

Sul palco Genoeffa diventa Antigone, Alcide è Tiresia, il gerarca fascista Creonte.

Lo spettacolo, è in parte recitato in dialetto reggiano.

“Riviviamo quei giorni attraverso il teatro. Oggi c’è bisogno di consapevolezza. Sta a noi e i giovani, raccogliere il testimone dei Cervi”, afferma Albertina Soliani.

Il progetto, frutto di mesi di laboratori estivi, ha coinvolto 4 giovani nel coro piccolo e 30 persone nel coro grande, che rappresentano la folla dei funerali del 1945, voce dell’agorà di Tebe.

Elena Carletti, consigliera regionale del Pd e presidente della commissione regionale Pari Opportunità, Diritti e Cultura. “Questa iniziativa interpreta con un linguaggio nuovo un pezzo importante della nostra storia, tratto identitario e punto di riferimento imprescindibile in un momento molto tumultuoso come questo, quando il mare si fa grosso, occorre capire dove sta la terra: il porto sicuro e i Cervi rappresentano il patrimonio valoriale che, oggi più che, mai è ciò che può salvare la nostra umanità”.

Il Coro Piccolo

Marco Mietto (assessore alla Cultura di Reggio): “Antigone e i Cervi ci interrogano ancora e sono collegati al potere che è gusto quando è legittimo”. La vicepresidente della Provincia, Francesca Bedogni aggiunge: “La memoria appartiene al presente di una comunità che sceglie la libertà ogni giorno segno della nostra Identità collettiva”. “Per la Fondazione I Teatri – ricorda invece il direttore Paolo Cantù – è un dovere e un onore sostenere questo progetto che intreccia arte e memoria e sveglia le coscienze”. “La cittadinanza ha risposto con entusiasmo”, dice Andrea Buratti (direttore MaMiMò).“La memoria è un’esperienza viva di partecipazione, aggiunge infine il Alessandro Spanò, sindaco di Campegine). Lo spettacolo andrà in scena per le scuole il 24 ottobre, il 26, alle 11, al Ridotto del Valli, con la presentazione di ‘Cuori di terra. Memoria per i Sette Fratelli Cervi‘ di Monica Morini e Bernardino Bonzani (Teatro dell’Orsa), con Cristina Valenti.

Lo spettacolo’I 7 Cervi’ è sostenuto da diversi enti: Regione, Anpi, Auser, Spi-Cgil, Comuni di: Reggio, Campegine, Gattatico Sant’Ilario, Capas Unipr, Anpi, Boorea Emilia Ovest, con il patrocinio della Provincia.