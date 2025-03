Gaia e Carlos Diaz Gandia con la coreografia virale a ‘Che tempo che fa’. Il video spopola

Reggio Emilia, 10 marzo 2025 – Il balletto di Gaia con la coreografia di Carlos Diaz Gandia è sempre più virale. Ieri sera la cantante reggiana è stata ospite da Fabio Fazio a ‘Che tempo che fa’ dove ha portato ‘Chiamo io chiami tu’ insieme con il ballerino, protagonista ormai da giorni sui social con il suo famoso "tiki tà taka tà". Riprodotto e riproposto in tutte le salse, per i contenuti più disparati, da Instagram a TikTok.

La cantante Gaia e il coreografo Garlos Diaz Gandia a 'Che tempo che fa', a sinistra un momento del balletto virale, a destra i due artisti insieme (foto da Instagram)

Fazio non si è lasciato sfuggire l’occasione di portare il fenomeno del momento nella sua trasmissione. La performance oltre ad avere entusiasmato gli ospiti e il pubblico presenti al programma, ha continuato ad essere molto apprezzata, commentata e condivisa anche il giorno dopo, facendo impazzire il web.

Chi è il coreografo di ‘Chiamo io chiami tu’

Carlos Diaz Gandia è il coreografo spagnolo di 30 anni che sta facendo impazzire il web. E’ sua infatti la coreografia del brano di Gaia, che a Sanremo si è classificato nelle ultime posizioni, ma che ora è tra i più scaricati e ascoltati ‘Chiamo io chiami tu’. Complice il famoso balletto. Carlos è nato a Valencia nel 1995, è un nome forse sconosciuto ai più, ma molto noto tra le celebrità del momento, non solo italiane: ha lavorato anche con Mahmood, Tony Effe, Lola Indigo, Will Smith e Nathy Peluso. Suoi sono i passi di hit come ‘Tuta Gold’ e ‘Sesso e Samba’. È fondatore e Ceo dell'Home Dance Studio di Valencia, centro per la formazione e la diffusione della cultura hip-hop e della danza urbana, le sue specialità. E con i suoi stage gira il mondo.

Chi è Gaia Gozzi

Gaia Gozzi, nota semplicemente come Gaia, è una cantante italiana nata a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, il 29 settembre 1997. Di origini italo-brasiliane, Gaia ha iniziato la sua carriera musicale partecipando a talent show. Nel 2016 si è fatta conoscere al grande pubblico grazie alla sua partecipazione a X Factor, dove si è classificata seconda. Nel 2020 ha vinto la diciannovesima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Ha pubblicato due album in studio, Genesi (2020) e Alma (2023), e ha partecipato al Festival di Sanremo 2021 con il brano Cuore amaro. Nel 2025 è tornata al Festival di Sanremo con la canzone ‘Chiamo io chiami tu’. Da menzionare la sua hit estiva ‘Sesso e samba’ cantata con Tony Effe.