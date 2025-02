Gaia, da Guastalla a Sanremo: l’esibizione sensuale e convincente

Guastalla (Reggio Emilia), 11 febbraio 2025 – Gaia c'è e si presenta sul palcoscenico più famoso d'Italia in tutta la sua sensualità, giusto il tempo (un minuto di orologio) di essere chiamata dal presentatore Carlo Conti. La prima a presentarsi, a rispondere all'appello fra i 29 big che stanno calcando adesso, mentre scriviamo, il palcoscenico futuristico, alla “Metropolis” di Fritz Lang, di questo Festival di Sanremo numero 75 è lei, Gaia.

Al secolo Gaia Gozzi (29 settembre 1997), la cantautrice di Guastalla con passaporto brasiliano, ha svelato subito le sue carte con la ballabile e orecchiabile 'Chiamo io chiami tu' a Sanremo 2025.

Una canzone pop leggera e movimentata da una coreografia ad hoc, che ha proposto accanto alla cantante una serie di ballerine e ballerini, impegnati a esaltare un pezzo che si preannuncia un sicuro tormentone dei giorni a venire. Come rivelato dalla stessa Gaia, il brano racconta la condizione di sospensione che tutti gli innamorati hanno provato almeno una volta nella vita, quando cioè si crea un momento di litigio con il proprio partner e non ci si risvolve a sbloccare la situazione, magari per orgoglio e insicurezza, con una chiamata. Finendo con sciocche elucubrazioni mentali.

Più che mai entusiasta di calcare il palcoscenico sanremese, Gaia è apparsa emozionata e convincente, fasciata in un abito che ha messo in evidenza il florido décolléte e con speciali bracciali e ditali bionici che richiamano per tonalità e taglio le atmosfere e scenografie del film 'Dune' di Denis Villeneuve.