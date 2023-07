Tutti pazzi per Harry Styles: 103mila, concerto record a Reggio Emilia

Reggio Emilia, 22 luglio 2022 – “Dopo che oltre 65 mila persone hanno assistito al suo concerto al Murrayfield di Edimburgo, Harry Styles fa la storia richiamando il pubblico più numeroso mai registrato in Scozia" titolava il Daily Mail a maggio e, un paio di settimane dopo, l’ Irish Mirror rilanciava "La scorsa notte Harry Styles ha sedotto 80 mila fan e messo a tacere i suoi critici con uno show mozzafiato".

Imprese importanti anche se lontane, per affluenza, dai 103mila che attendono l’eroe di Sign of the times oggi all’Rcf Arena di Reggio. Dati di capienza alla mano, sarà il più affollato concerto della sua carriera. Tour con gli One Direction inclusi.

Un evento all’altezza dei fasti accumulati da quel Love On Tour in strada da 2021, circondato da un’attesa alle stelle come ribadito pure dal post su Instagram della fuoriclasse del tennis ucraino Elina Svitolina rammaricata del fatto che il passaggio ai quarti di finale di Wimbledon le abbia tolto la possibilità di applaudire il suo idolo in concerto. Per il faraonico tour quella emiliana è la 169ª, ed ultima, replica. Quasi fatale sia in Italia, paese entrato nella vita del divo di Redditch non solo per la stretta amicizia con ex direttore creativo di Gucci Alessandro Michele o per la casa che s’è comprato a Civita di Bagnoregio dopo aver trascorso un paio di anni le vacanze fa tra Porto Ercole e l’Isola del Giglio con la regista Olivia Wilde. Una storia d’amore da tabloid la loro (non proprio la prima, vista la schiera di ‘liason’ da copertina con Caroline Flack, Taylor Swift, Nicole Scherzinger, Georgia Fowler, oltre a Kendall Jenner, Nadine Leopold e Sara Sampaio) poi archiviata da Harry Edward per passare tra le braccia della modella Emily Ratajkowski e quelle dell’attrice Taylor Russell conosciuta l’anno scorso alla Mostra del Cinema di Venezia.

Sovrapponendo studio di registrazione, palco e set, infatti, Styles ha debuttato al cinema nel 2017 con il kolossal di Christopher Nolan Dunkirk, per girare nel 2021 Eternals di Chloê Zao e Don’t worry darling e, lo scorso anno, My policeman di Michael Grandge. Sempre nel 2017, la popstar più ambìta del pianeta esordiva come solista, scendendo dall’astronave One Direction per regalarsi il suo primo concerto italiano all’Alcatraz di Milano, l’avvio di un cammino nobilitato da milioni di dischi venduti, due tournée e tre Grammy (due solo per l’ultimo album Harry’s house , da cui in concerto affiorano una decina di brani). Il repertorio dell’Rcf è grossomodo lo stesso riservato da Styles un anno fa al popolo di Casalecchio; una ventina di pezzi, tra cui l’omaggio agli ex compagni di What makes you beautiful . Quella degli One Direction è, infatti, un’epopea che prosegue, anche se singolarmente.

Una pacchia per le Directioners , anzi le Stylers, ancora avvampate di sacra passione, come confermato dalle avanguardie accampate da giorni fuori dai cancelli. Una moltitudine devota e organizzata che ha preso alla sprovvista gli organizzatori, abituati a vedere crescere la fila agli ingressi a poche ore del concerto e non quattro giorni prima, poi prodighi però di servizi e assistenza verso quel popolo armato di tende, ombrelloni e materassini onde evitare problemi a causa della calura. Più che un accampamento, una libera repubblica del pop, arrivata (tra le polemiche del web e pure quelle politiche per la presenza di volontari Pd) a stilare un manifesto per disciplinare il serpentone e mantenere le posizioni conquistate. Un amore a 40° (celsius) che solo il Divino potrà ricambiare stanotte dal palco.