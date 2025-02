Il New York Times celebra Reggio: “Modello per l’educazione infantile”

Reggio Emilia, 2 febbraio 2025 – La figura di Gianni Rodari torna a brillare oltreoceano e, con lui, anche Reggio Emilia si prende la sua doverosa parte di notorietà. È infatti uscito un articolo che ha celebrato il famoso scrittore noto per la composizione di storie per bambini a firma di Mac Barnett, uno degli autori americani di libri per fanciulli più in voga al giorno d’oggi, per presentare l’imminente uscita di altre due traduzioni dei libri di Rodari, ovvero la Grammatica della Fantasia e Lamberto, Lamberto, Lamberto.

Al termine dello scritto, Barnett ha citato anche la settimana che Rodari passò a Reggio, un seminario dove tanti maestri e insegnanti appresero nozioni dallo scrittore, elogiando poi la nostra città come un modello per l’educazione dei più piccoli: tutto questo nientemeno che sul New York Times.

L’autore dell’articolo sottolinea come Gianni Rodari fosse sconosciuto negli States fino a qualche anno fa quando l’editore di Brooklyn, Enchanted Lion, fece uscire il libro, tradotto, Favole al telefono che spopolò nella patria a stelle e strisce; ora ci si aspetta il bis, soprattutto dalla Grammatica della Fantasia, summa del pensiero dello scrittore. E proprio questo "capolavoro", come viene definito sulle colonne del New York Times, nacque sulle rive del Crostolo.

Nell’introduzione al libro, dedicato alla nostra città, Rodari scrisse: "A Reggio Emilia su invito del Comune, ebbi una serie di incontri con una cinquantina di insegnanti delle scuole per l’infanzia (ex materne), elementari e medie, e presentai in forma, per così dire, conclusiva e ufficiale, tutti i miei ferri del mestiere. Tre cose mi fanno ricordare quella settimana come una delle più belle della mia vita", dopo le quali prese consistenza quel progetto di un manuale per inventare storie, diventato, negli anni, un vero cult.

La menzione di Reggio Emilia sul celebre giornale newyorkese, è un motivo d’orgoglio per la nostra città come sottolinea l’assessora alle politiche educative, Marwa Mahmoud: "Siamo orgogliosi e onorati che il New York Times abbia ricordato l’esperienza di Rodari a Reggio Emilia. L’articolo mette in luce quanto sia importante parlare di educazione, un tema di cui a Reggio continuiamo a fare un bastione e un cavallo di battaglia. Anzi, colgo l’occasione per fare un invito a visitare la mostra su Gianni Rodari e La Grammatica della fantasia al Centro Malaguzzi".