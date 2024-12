Reggio Emilia, sala gremita e applausi per James Franco: “Amo il cinema italiano”

Reggio Emilia, 2 dicembre 2024 – Sorridente, cordiale, James Franco è entrato – assieme al regista Claudio Giovannesi – in una sala gremita al cinema Al Corso tra gli applausi del pubblico.

Per la prima volta diretta da un regista italiano, la star di Hollywood è protagonista del film “Hey Joe”, con una storia ambientata a Napoli negli anni ’70, che passa tutta attraverso i suoi occhi e che lo impegna con la nostra lingua.

La sala gremita del cinema Al Corso di Reggio Emilia

"Sono tante le cose che ti portano ad accettare un ruolo – ha detto James Franco –. In questo caso oltre alla storia ci sono state altre cose che mi hanno fatto subito decidere di accettare: avevo appena visto ‘La paranza dei bambini’ di Claudio, poi amo il cinema italiano. Ho apprezzato ‘Gomorra’ di Matteo Garrone. E quando ho visto la firma di Maurizio Braucci nella sceneggiatura non ho avuto più nessun dubbio. Prima di iniziare le riprese mi sono messo subito a lavorare con Tatiana Lepore per imparare l’italiano, ma è stato importante anche il contatto con la gente di Napoli. È stata una bellissima esperienza lavorare con Claudio Giovannesi, con lui mi sono trovato immediatamente in sintonia. Oltre ad essere un regista straordinario. Di lui mi piace anche il neorealismo dei grandi maestri italiani che ha saputo conservare nelle sue pellicole”.

James Franco presenta il film di cui è protagonista, ’Hey Joe’, assieme al regista Claudio Giovannesi

“Questo film esiste perché esiste James – ha aggiunto Claudio Giovannesi – alcune scene sono state praticamente scritte da lui, il finale è suo. Una collaborazione che è durata per tutta questa avventura”.