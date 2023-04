Johnny Depp e Zucchero insieme, la foto fa il giro del web: ma perché?

Reggio Emilia, 14 aprile 2023 – “Capitan Jack Sparrow… se permettete! Eccomi insieme al grande Johnny Depp!”. Così, Zucchero posta sui social la misteriosa foto con Johnny Depp che sta facendo il giro del web. E i fan scatenati: che ci fanno insieme?

Il West incontra la via Emilia, ma la ragione e il luogo dello scatto sono al momento ignote. Quel che sappiamo è che entrambi gireranno il mondo nei prossimi mesi, impegnati tra musica e cinema.

Sugar Fornaciari partirà alla volta del mondo con il suo prossimo World Wild Tour, che inizierà il 22 aprile in Nuova Zelanda e finirà ad aprile 2024 con ultima tappa ad Helsinki, in Finlandia. D’altro canto, l’attore americano inizierà il tour musicale con la sua band Hollywood Vampires – composta da Alice Cooper, Joe Perry, Thommy Henrisken e lo stesso Johnny Depp –, la cui unica tappa italiana è Marostica il 2 luglio.

C’è anche un altro evento che attende la star hollywoodiana in Europa e in un certo senso segna anche il suo ritorno sulla scena cinematografica, dopo il lungo e tortuoso processo contro l’ex moglie Amber Heard (VIDEO) e lo scandalo legale che gli è costato il ruolo in Animali fantastici e dove trovarli. Il prossimo 16 maggio, infatti, sarà il film Jeanne du Barry, con Johnny Depp nel ruolo di re Luigi XIV, ad aprire il Festival di Cannes 2023.

Ma non finisce qui. Un’altra ipotesi è il doppio concerto in onore di Jeff Beck, annunciato da Eric Clapton in seguito alla scomparsa del musicista inglese lo scorso 10 gennaio. Si tratta di due eventi commemorativi che vedranno alla Royal Albert Hall di Londra, il prossimo 22 e 23 maggio, tantissimi ospiti, artisti e amici del rocker, tra cui Johnny Depp – i due, tra le altre cose, hanno deliziato il pubblico di Cattolica con un duetto la scorsa estate.

C’è chi si chiede se i due artisti, entrambi amici di Jeff, si incontreranno qui – considerando che Zucchero, dopo il concerto di Seattle il 14 maggio, dovrà tornare in Italia per il concerto previsto il 30 maggio a Roma. Ma c’è anche chi riflette se questo sia uno degli scatti avvenuti durante il funerale di Beck.

Insomma, tante congetture che provengono da una sola foto. La speranza dei fan, ad ogni modo, è che l’incontro tra Zucchero e Johhny Depp non sia casuale ma possa significare un progetto musicale all’orizzonte tra i due grandi artisti.