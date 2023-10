La Rcf Arena si prepara a un grande concerto: circola il nome di Kanye West

Reggio Emilia, 7 ottobre 2023 – E’ il giallo del weekend: il rapper statunitense Kanye West potrebbe salire sul palco della RCF Arena venerdì 13 ottobre o, al più tardi, il 20. Ad attenderlo si parla di 80mila persone. Peccato che al momento i biglietti non siano ancora disponibili nemmeno online e la notizia non sia confermata da fonti ufficiali.

Organizzazione, Comune, organi della sicurezza della città, nessuno si sbottona. Bocche cucite al momento. Di certo c’è che la produzione di West ha visionato la location e l’ha apprezzata. Da poco sono iniziati i lavori di costruzione del palco, due grossi camion questa mattina sono arrivati al campovolo, sono state chieste le disponibilità ai service fornitori abituali dell’Arena, ma di ufficiale ancora nulla.

In ballo ci sarebbero dei dettagli contrattuali importanti, trapela, tra Salzano, il patron del campovolo e il manager dell’artista. Nulla più.

Pareva infatti che la stagione estiva dell’Arena fosse conclusa, si erano fatti i bilanci e si stava lavorando al cartellone della prossima stagione, ma dato che questa lunga estate calda non accenna a volerci mollare, almeno a livello atmosferico… forse, anche una nuova data last minute, potrebbe trovare spazio al Campovolo.

Un’utenza quella di West che non è certo simile ai Pinguini Tattici Nucleari – ragazzini e famiglie – che in settembre hanno fatto registrare il quasi sold out con 80 mila partecipanti e quindi si parla di un evento della stessa dimensione da ospitare nel giro di pochi giorni.

In questo caso però si parla un pubblico un po’ più impegnativo da gestire, anche in termine di deflussi e viabilità.

Tutte questioni che Questura e Prefettura si troverebbero sul tavolo con pochissimo preavviso per reagire, da qui il dubbio che le autorizzazioni non arrivino in tempo.

Se la notizia fosse confermata sarebbe il ritorno dell’artista su un palco italiano dopo lo special guest di agosto al Circo Massimo di Roma alla prima mondiale di Utopia di Travis Scott. West attualmente è al lavoro sull’album che dovrebbe seguire l’ultimo Donda, pubblicato nel 2021. E proprio in Italia sta registrando diverse sessioni, passando il suo tempo tra Milano, Firenze e Venezia.

Il controverso musicista è noto ai più anche per le sue tribolate vicende amorose, come il divorzio dall’ex moglie Kim Kardashian, che è una donna dello spettacolo che fa parlare di sé da anni sulle prime pagine delle riviste di gossip di tutto il mondo. E ora anche la nuova moglie italiana, Bianca Censori, è attualmente al centro di polemiche per i suoi outfit al limite del porno e le regole che lui pare le abbia imposto, tra cui non parlare quasi mai, indossare appunto abiti osè e cibarsi solo di kebab, succo d’anguria, McDonald’s e poco altro.

La nuova coppia, tra l’altro, ha fatto parlare di sé recentemente per essere stata bandita dalla compagnia di taxi acquei veneziana per aver consumato a bordo un rapporto en plein air durante la Mostra del Cinema a favore di paparazzi.

Se arriverà siamo certi che ci sarà di qualcosa di piccante di cui parlare..una vera scossa alla provincia reggiana, sempre più lanciata nel panorama musicale internazionale grazie alla RCF Arena.