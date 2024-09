Il reggiano Luca Giglioli in lizza per il Grande Fratello

Reggio Emilia, 10 settembre 2024 – E’ ancora presto per dichiararlo ufficialmente ma si fanno sempre più insistenti le voci che vogliono Luca Giglioli fra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello, al via lunedì 16 settembre in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. La prima puntata della madre di tutti i reality, in un’edizione completamente rinnovata a cominciare da una nuova casa che accoglierà i gieffini, vedrà come sempre Alfonso Signorini in plancia di comando e una rivoluzione ad attendere i telespettatori.

Scompare la differenza fra vip e nip fra concorrenti, una condizione paritaria di cui sarebbe quindi pronto a beneficiare anche il giovane reggiano in caso di conferma. Giglioli appartiene a una dinastia di parrucchieri – nonno e papà – ha studiato ragioneria all’Istituto Scaruffi per due anni, per poi frequentare l’accademia per coiffeur a Bologna.

Di lui si sa ancora che ha un fratello e una moto, a cui ha dato il nome di Olivia. Il nome di Giglioli nel cast della ‘Casa’ più spiata d’Italia è uscito su alcuni canali d’informazione domenica scorsa, secondo i quali il giovane parrucchiere reggiano, classe 2000, varcherebbe la famosa porta rossa pronto a farsi conoscere dai telespettatori del reality. Il nuovo cast dei personaggi non famosi del Grande Fratello sarà composto da dieci concorrenti, fra cui il giovane dalla fluente chioma leonina.

Sarà da capire se con il prosieguo delle puntate personalità e carisma dell’hair stylist saranno idonei a un ambiente fortemente competitivo e alla lunga convivenza forzata imposta dal programma.

Ad affiancare, e quindi a giudicare le gesta dei concorrenti, saranno Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici, questa volta negli studi Lumina nel Parco di Veio a Roma, immersi in un’atmosfera arcadica, rurale, nel verde della campagna.