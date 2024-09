Luca Giglioli, il parrucchiere reggiano è tra i nuovi concorrenti del Grande Fratello: ecco chi è

Reggio Emilia, 17 settembre 2024 – Lunedì sera ha fatto il suo ingresso trionfale nella casa più spiata d'Italia. Luca Giglioli, per tutti "Giglio", 24enne reggiano, appartenente ad una celebre dinastia di parrucchieri della città è ufficialmente tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello.

Ad accompagnarlo, prima di varcare la famosa porta rossa, uno stuolo di amici in Harley Davidson ma anche mamma Annalisa e papà Filippo che - incalzati dal conduttore Alfonso Signorini - ne hanno tessuto gli elogi. La mamma: "Luca è buono, speriamo intelligente. È un bravo ragazzo". Il padre: "È un po' rock & roll come me. Da otto anni è mio compagno di lavoro". Sarà per la chioma fluente e i boccoli biondi, per il sorriso accattivante, il fisico palestrato e l'aria da bravo ragazzo mixata con note "selvagge ", ma il parrucchiere reggiano ha già conquistato la simpatia del pubblico e delle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Dopo due anni di ragioneria allo "Scaruffi", Luca, che ha un fratello più piccolo, Andrea, anche lui parrucchiere, ha frequentato a Bologna un'Accademia specializzata per intraprendere la professione del padre. L'attività dei "Giglioli" è senza ombra di dubbio una delle più longeve della città. Capostipite, il nonno Piero che aprì l'attività negli anni Sessanta e pare fosse stato proprio lui a consigliare una particolare acconciatura ad una allora debuttante Orietta Galimberti, divenuta poi Berti.

Ora tocca a Luca ( "Sono un parrucchiere ma tutti pensano che sia un cantante rock "), innamorato della sua professione, portare alta la bandiera di famiglia, alla quale è legatissimo. Un profilo Instagram da più di 6000 follower, con I post che raccontano i suoi viaggi e la sua voglia di libertà, spesso in sella alla sua moto chiamata Olivia. Nel momento finale delle nomination, dove solo le donne hanno votato, Luca ne ha collezionata solamente una. Shaila ex velina di "Striscia la notizia", senza troppa convinzione ha fatto il suo nome. Poco importa, perché siamo certi che Luca, già molto amato dalla community del GF, avrà tantissime carte da giocare .