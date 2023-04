Luciano Ligabue al Concertone del Primo Maggio? Ecco cosa si sa fino a oggi

Reggio Emilia, 26 aprile 2023 – Potrebbe salire anche Luciano Ligabue (foto) sul palco del Concertone del Primo Maggio in Piazza San Giovanni a Roma. Come accade ogni anno, il cast non può considerarsi chiuso fino all'ultimo. Il rocker di Correggio proprio nei prossimi giorni presenterà il singolo che anticipa l'uscita del prossimo album.

"Stiamo dialogando con il suo entourage" ha dichiarato Massimo Bonelli, direttore artistico dell'evento. Intanto annunciati ufficialmente i conduttori, che saranno Ambra Angiolini e Biggio, attore e conduttore televisivo, membro del duo comico I soliti idioti e accanto a Fiorello nel programma Viva Rai 2.

Intanto sono andati sold out in meno di 10 minuti i due concerti di Luciano Ligabue, annunciati a sorpresa e previsti giovedì 27 aprile al Largo Venue di Roma e venerdì 28 aprile ai Magazzini Generali di Milano.

Durante questi live l'artista presenterà in anteprima 'Riderai' (Warner Music Italy), il nuovo singolo in uscita venerdì, che anticipa l'album di inediti previsto in autunno. Questi concerti nei club saranno anche l'occasione per 'scaldare i motori' in vista dei due eventi negli stadi che vedranno Ligabue protagonista nel mese di luglio: il 5 a San Siro a Milano e il 14 all'Olimpico di Roma.