Luciano Ligabue abbraccia i fan a Correggio: inagurato il temporary shop

Correggio (Reggio Emilia), 15 giugno 2025 – Ha avuto ufficialmente il via la settimana all’insegna del “Liga”: questa mattina a Correggio è stato inaugurato il negozio temporaneo alla presenza dello stesso Luciano Ligabue. L’artista si è presentato alle 11.10 presso il “temporary shop” situato nel cuore della sua Correggio, proprio sotto l’orologio di Corso Mazzini.

Circa 200 appassionati presenti: famiglie anche dal sud, che staranno in Emilia una settimana in attesa del concerto di sabato. Passeggini, persone più anziane: insomma, tutte le età per strappare una foto o un autografo all’interno del negozio con l’amato “Liga”, che ha accontentato tutti.

Luciano Ligabue, l'abbraccio dei fan a Correggio

Ligabue si appresta, infatti, ad infuocare i 100.000 fan che sabato riempiranno l’Rcf Arena per il concertone evento “La notte di certe notti”: sarà la quinta volta a Campovolo per il rocker correggese, dopo i concerti del 2005, 2011, 2015 e 2022.

Non tutti avevano intuito la certa presenza del cantante in questa mattinata per l’inaugurazione dello shop temporaneo: ieri sera, però, una non troppo criptica “storia” Instagram sul profilo di Ligabue aveva innescato il passa parola, e stamattina chi si è presentato (alcuni già dalle 8 del mattino) sotto i portici di Correggio è stato premiato.

Luciano Ligabue tra i fan a Correggio durante l'inaugurazione del negozio temporaneo

Nonostante un caldo pesante e la lunga fila, tutto è stato ripagato da una foto o una firma: all’uscita dal negozio tante lacrime di gioia e facce emozionate. Alle 12 il "Liga" ha salutato tutti lasciando Corso Mazzini, e poi tutti dentro al negozio per i primi acquisti, tra maglie per il concerto e altro. L’appuntamento ora è per sabato col concertone.

Di seguito gli orari del temporary shop: oggi aperto fino alle 20. Domani dalle 15 alle 20, martedì dalle 15 alle 20, mercoledì dalle 11 alle 20, giovedì dalle 11 alle 20, venerdì dalle 11 alle 20, sabato dalle 11 alle 18 (in serata il concertone alle 21 a Campovolo), e ultimo giorno domenica dalle 11 alle 20.