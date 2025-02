Sanremo, Marcella Bella canta ‘L’emozione non ha voce’. Scritta dal fratello per Celentano

Reggio Emilia, 15 febbraio 2025 – "Gianni, la dedico a te". Questa sera, serata delle cover a Sanremo 75. Serata dalle emozioni forti per Marcella Bella che è tornata all'Ariston dopo quasi 18 anni.

Elegantissima, affiancata dai Twin Violins, ha cantato "L'emozione non ha voce", un gioiello che Gianni Bella, suo fratello e Mogol, regalarono a Celentano nel '99.

La cantante, in gara con il brano "Pelle diamante"( di cui è co-autrice) ha cantato emozionando ed emozionandosi. Una vera e propria standing ovation, quando dalla platea ha fatto capolino il fratello Gianni ( colpito da un ictus nel 2010, ndr) seduto nelle prime file, accompagnato dalla moglie Paola. Autore, cantautore, musicista raffinato, Gianni, oltre ad essere stato un cantautore di successo ( "Non si può morire dentro", " No", "Nuova gente"), è stato uno degli autori preferiti di Marcella.

Un abbraccio fortissimo tra i due fratelli d'oro della musica pop ha acceso la platea dell'Ariston che ha accolto Gianni con l'affetto e l'ammirazione che merita. "Gianni, questa canzone l'avevi data ad Adriano Celentano che l'ha fatta benissimo. Ma piaceva tanto anche a me e la volevo fare. Sanremo. Ci sono riuscita". I fratelli Bella hanno alle spalle anche due partecipazioni in coppia al Festival: nel 1990 con "Verso l'ignoto" e nel 2007 col brano "Forever per sempre".