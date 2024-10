Max Mara celebra ‘Olimpia’, la giacca che ha fatto la storia della moda. I vip presenti

Reggio Emilia, 11 ottobre 2024 – Stella fra le stelle, l'iconica Olimpia jacket è stata la protagonista dell'inaugurazione del pop up interattivo The Max Mara Jacket Circle, nello spazio Portrait di Milano mercoledì 9 ottobre.

Realizzata in puro cammello, la giacca doppiopetto ha attirato immediatamente l'attenzione su di sé, distinguendosi per le ampie spalle e la silhouette oversize, e questo nome ispirato alla mitologia greca, a evocare l'immagine di un'eroina, rafforzando l'idea che ogni donna possa essere straordinaria, indipendentemente da chi sia e dal suo stile di vita.

L'attrice Kasia Smutniak

Max Mara celebra tutte le donne e l'essenza dell'individualità femminile attraverso un'installazione che mette in luce i valori del brand e la giacca Olimpia, incarnando la qualità senza tempo dei capi Max Mara: pensiamo ai famosi cappotti che continuano a farne la storia, il celebre 101801, il Manuela Coat, il Teddy Bear Coat e il Ludmilla Coat.

L'attrice Luisa Ranieri

Le star alla serata

Tante le talent che hanno impreziosito la serata. Fra queste, Miriam Leone, Luisa Ranieri, Kasia Smutniak, Alice D'Amato, Sveva Alviti, Nicoletta Manni accompagnata dal marito Timofej Andrijashenko, Ludovica Coscione, Isabella Ferrari, Tamu McPherson, Tiffany Ayanleke, Candela Pelizza, Gabrielle Caunesil, Alessia Bossi, Aya Mohamed, Martina Socrate, Imane Hadiry, Clara Bona, Cathy La Torre.

Viaggio nella storia della moda

L'installazione al Portrait sarà aperta al pubblico fino al 20 ottobre, previa prenotazione su maxmara.com. I visitatori del pop up The Max Mara Jacket Circle avranno l'opportunità di intraprendere un viaggio immersivo attraverso stanze esperienziali che celebrano il ruolo della giacca nella storia della moda femminile e come Max Mara abbia saputo preservare questo ruolo negli anni.