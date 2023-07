Nomadi, festa con Mattarella per i 60 anni di carriera: “Il vostro è uno straordinario percorso”

Novellara (Reggio Emilia), 20 luglio 2023 - I 60 anni di carriera artistica dei Nomadi passano anche dal Quirinale. I componenti dello storico gruppo musicale nato a Novellara sono stati ricevuti in mattinata dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella (foto).

“Il vostro è uno straordinario percorso”, ha detto il capo dello Stato alla band, mentre il fondatore del gruppo, Beppe Carletti, consegnava alla massima carica istituzionale italiana una targa commemorativa dei "Nomadi 60", un libro sulla storia del gruppo e il recente album “Cartoline da qui”, che sta ottenendo notevole successo.

Carletti, molto emozionato, ha stretto per primo la mano al Presidente, scambiando con lui qualche battuta. Poi il saluto al chitarrista Cico Falzone, al batterista Daniele Campani, al polistrumentista Sergio Reggioli, al bassista e cantante Massimo Vecchi e al cantante Yuri Cilloni, accompagnati da Marco Barbieri, amico della band.

“Siamo i secondi al mondo per longevità dopo i Rolling Stones. Ma stiamo aspettando che smettano...” ha detto Beppe Carletti al presidente Mattarella. E non mancano le novità: Rai Documentari ha annunciato la programmazione del docufilm “Nomade che non sono altro. Beppe Carletti una vita in musica”, previsto in onda a ottobre su Raitre.