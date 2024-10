“Orietta Berti e Iva Zanicchi, amiche da una vita”

Reggio Emilia, 8 ottobre 2024 – Iva e Orietta, due leggende della musica pop tricolore, da mercoledì, saranno tra i giudici di “Io canto generation”, in prima serata su Canale 5. Al timone, ancora una volta il grande Gerry Scotti con la direzione artistica di Roberto Cenci. I veri protagonisti della gara musicale, saranno 24 ragazzi tra i 10 e i 15 anni che affronteranno in ogni puntata nuove gare per arrivare alla vittoria. Le sei squadre saranno capitanate da artisti del calibro di Mietta, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Cristina Scuccia, Benedetta Caretta e Lola Ponce.

Chi sono i giudici

Tra i giudici, oltre all’’Aquila di Ligonchio’ e all’’Usignolo di Cavriago’, troviamo Al Bano, Michelle Hunziker, Claudio Amendola e Rovazzi.

La forza di questo talent è dovuta sicuramente agli ingredienti che mixano musica e divertimento, emozioni e leggerezza e soprattutto mettono in contatto mondi e generazioni diverse, dagli adolescenti in gara, ai caposquadra, ma ci sono anche i “senatori della canzone”, come ormai li chiamano nell’ambiente (Al Bano, Berti e Zanicchi)... Insomma dai “boomer” alla Generazione Z.

Orietta: “Con Iva un’amicizia storica”

L’Orietta nazionale, reduce dal successo del brano - tormentone “Una vespa in due” col mitico Fiorello nonché da una stagione di grandissime soddisfazioni artistiche è raggiante.

“Sono sempre in mezzo ai giovani e mi piace confrontarmi con loro. Ho collaborato con Fedez, Achille Lauro (“Mille“) ma anche con Rovazzi ( “La discoteca italiana“) Rose Villain, Manuelito e tantissimi altri. Lavorare con le nuove generazioni è sempre una grande gioia. Con me, a giudicare i giovanissimi , c’è anche Iva, con lei, c’è un’amicizia storica che ci lega”.

Iva: “Apprezzo Orietta da sempre”

Le fa eco Iva Zanicchi che dopo essere stata ‘coach‘ nelle scorse edizioni, da quest’anno è tra i giudici. “Lavorare con i giovani è sempre stimolante. Sono felice di avere come compagna di viaggio Orietta, un’amica e una collega che apprezzo da sempre”.