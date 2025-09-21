Peppone e don Camillo: la rievocazione riporta Brescello al dopoguerra / Foto

Brescello (Reggio Emilia), 21 settembre 2025 – Brescello è tornato indietro nel tempo, non solo agli anni in cui era set dei film di Peppone e don Camillo (foto), ma addirittura alle prime elezioni post belliche di quasi 80 anni fa, con tanto di seggio elettorale in piazza per eleggere il primo cittadino, ovvero Giuseppe Bottazzi, il celebre Peppone dei film tratti dai racconti di Giovannino Guareschi.

E in paese si è respirata un’aria d’altri tempi, con auto d’epoca, personaggi in costume, ambientazioni storiche, tra stand espositivi, spettacoli, musica, esposizioni fotografiche e artistiche. Il tutto racchiuso nel programma della festa Parva Mundi, promossa a Brescello. Il sabato sera è stato caratterizzato dalla ormai tradizionale processione del Cristo Parlante.

Dopo la messa in chiesa, il lungo corteo si è diretto a foce Enza, dove il torrente finisce nel Po. E davanti al grande fiume è stata impartita la benedizione con le autorità locali e tantissimi cittadini.

E la domenica le rievocazione delle elezioni con la nomina a sindaco ‘Peppone’, vincitore con l’87% delle preferenze. Poi il giro in paese con il primo cittadino (accompagnato da quello vero, Carlo Fiumicino) per festeggiare il successo elettorale. Sono state rievocate le scene dei film, con il discorso di Peppone (mentre annuncia la costruzione della Casa del Popolo) interrotto dalle scampanate del campanile di don Camillo, fino alla corsa a casa, per accogliere la notizia della nascita del figlio. Tutto davanti a migliaia di persone che in tre giorni ha gremito il paese del “Mondo Piccolo” di Giovannino Guareschi.