Pinguini oggi in concerto a Reggio Emilia: pronti al tuffo nel calore della Rcf

Reggio Emilia, 7 giugno 2025 – Quella alla Rcf Arena è la prima delle nove date del tour del 2025 dei Pinguini Tattici Nucleari. Questa sera Riccardo, Elio, Nicola, Simone, Matteo e Lorenzo tornano a calcare il palcoscenico di Reggio Emilia, dopo la serata trionfale del 2023.

Oltre un miliardo e mezzo di stream, due anni in cima alle classifiche airplay e Fimi/Gfk Italia, il successo dell’album Fake News (quattro volte Disco di Platino) e un coinvolgente show che ha riscosso un grande successo: quello dei Pinguini Tattici Nucleari si è rivelato essere un gioco di squadra più che convincente.

Lo spettacolo ha inizio alle 21, ma i cancelli si apriranno alle 15,30. L’organizzazione consiglia al pubblico di arrivare in Arena entro le 18, per agevolare le procedure di ingresso e i controlli di sicurezza.

In occasione del concerto oggi sono poi previste alcune modifiche alla viabilità cittadina, limitate alla zona del Campovolo.

Le modifiche riguardano prevalentemente divieti di circolazione stradale e sosta. Una segnaletica è stata predisposta per indicare divieti e deviazioni. Per il corretto svolgimento della manifestazione sono stati emessi alcuni provvedimenti per limitare il consumo di alcol e di bevande in contenitori di vetro e in lattine nelle aree circostanti a quella del concerto. E vietare la presenza di operatori del commercio non autorizzati nell’area d’ambito della manifestazione. Ulteriori informazioni sull’evento sono disponibili contattando l’Urp del Comune al numero 0522 456660, navigando sulla pagina dedicata all’evento www.comune.reggioemilia.it/rcfarena oppure sul sito curato dall’organizzazione www.rcfarena.com

Fino alla fine del deflusso al termine del concerto è stata istituita la zona rossa in via dell’Aeronautica, nel tratto da via Caduti delle Reggiane (esclusa) a via Agosti (inclusa). In quest’area sarà possibile solo ed esclusivamente il transito pedonale.

Sono inoltre chiuse al traffico, ad eccezione di residenti e diretti alle attività: via del Chionso, via Adua (da via Bligny esclusa a via dell’Aeronautica, via Agosti, via Mozart (dal ponte della tangenziale a via del Chionso), via Vertoiba, via Lenin (da via degli Azzarri a via Vertoiba). Chiusa al traffico anche via Montagnani Marelli, ad eccezione di residenti, persone dirette alle attività e ai parcheggi.