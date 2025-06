Pinguini Tattici Nucleari al Campovolo: la sorpresa ai fan accampati di notte prima del concerto / Video

Reggio Emilia, 7 giugno 2025 – Un’attesa che ricorderanno a lungo. I Pinguini Tattici Nucleari ieri sera hanno fatto una bella sorpresa a un gruppetto di fan accampati con le tende fuori dalla Rcf Arena Campovolo di Reggio Emilia dove la band bergamasca stasera aprirà il proprio tour con un concerto dove ci si aspettano 60mila spettatori.

Il leader Riccardo Zanotti assieme agli altri cinque componenti Elio Biffi, Nicola Buttafuoco, Lorenzo Pasini, Simone Pagani e Matteo Locati si sono presentati da loro. “Intanto grazie per essere già qui ad aspettarci”, hanno detto. E poi hanno regalato loro un sacco a pelo col marchio della band che si conferma avere grande cuore, umanità e feeling coi propri fedelissimi seguaci.

Ma non è finita qui. “Abbiamo appena finito le prove e non abbiamo molta voce, però se volete abbiamo portato una chitarra e possiamo cantare una canzone insieme”, l’invito di Zanotti accolto da un grande applauso. Insieme, in un grande momento di emozione, hanno intonato “Pastello bianco”, uno dei brani simbolo dei Pinguini Tattici Nucleari. La scena è stata documentata dalla stessa band sui loro canali social con un video.