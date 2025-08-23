I Poisonivies and the Steady: da Correggio in tour in Inghilterra

Reggio Emilia, 23 agosto 2025 – Un salto nella Kingston degli anni Sessanta, a cui si aggiungono un tocco di eleganza rocksteady e l’irruenza del rhythm’n’blues. È da questo mix esplosivo che nasce il sound unico dei Poisonivies and the Steady, una band italiana, precisamente di Correggio, provincia di Reggio Emilia, che non si limita a reinterpretare la storia dello ska, ma la fonde in una miscela originale e irresistibile.

Il loro è un suono che fa ballare, ma anche riflettere sulle radici di un genere capace di attraversare oceani e tenere insieme generazioni. Esattamente quello che la band sta facendo in questi giorni, con una mini tournée italiana. Dopo le esibizioni di Verona e di ieri sera, al Soul Beat bar Ristoro, località Il Pino – parco della Sterpaia, a Livorno, il gruppo è atteso domenica sera al parco della Resistenza di Scandiano (Reggio Emilia).

Un live act per aprire allo show incendiario di Roddy Radiation, leggendario chitarrista del gruppo britannico The Specials. Una combo che promette faville ed energia irresistibile. “Ci conosciamo da molto tempo perché condividiamo da 35 anni la passione per la stessa musica – racconta Milco Vezzani, in arte Polly, chitarrista dei Poisonivies & The Steady –. L’intento è stato da subito quello di creare un nostro sound, che fosse il più possibile riconoscibile, reinventando la musica degli anni Cinquanta, inizio anni Sessanta. Il periodo che piace a noi, più vivo, più vero”.

La lineup di oggi vede Milco insieme ad Antonella Tambakiotis (voce), Francesco ‘Franz’ Falciano (percussioni), Alberto ‘Memphis’ Bellesini (sax tenore) e Wainer Rimondini ( basso). “Non abbiamo inventato nulla, in realtà – osserva Vezzani – Le big band jamaicane del primo ska da sound system lo producevano già alla fine dei Cinquanta, tuttavia la fusione ibrida che proponiamo definisce la nostra unicità”. Accrescendo l’interesse nei confronti della band, aggiungiamo noi.

Nati nel 2014, con un range di età all’interno della formazione che va da Antonella, la più giovane, di 49 anni, fino a 63 anni, i Poisonivies hanno all’attivo due album, di cui il secondo, dal titolo Stay Twat, che racchiude una miscela esplosiva dei loro generi, più un pizzico di psichedelia,: quattordici brani registrati quasi totalmente live, come si faceva ai vecchi tempi, che riprendono anche quella ironia creativa e dissacrante che caratterizzava le band punk inglesi degli anni Settanta.

R’n’b anni Cinquanta come si suonava in Louisiana, mescolato al Bluebeat jamaicano dei primi anni Sessanta, che evidentemente deve aver conquistato anche Roddy Radiation dei The Specials, ammette Milco: “Andando noi spesso in tournée a Londra, Roddy ha assistito a uno dei nostri show, convincendosi di poterci avere come supporter”. E non è finita, perché dopo le esibizioni in patria, il gruppo correggese salperà per l’Inghilterra per un tour che li vedrà impegnati a partire dal 2 settembre. “Suoneremo in un festival ska nella provincia di Manchester – conclude Milco – all’interno di un teatro, nella formazione originale che comprende anche Valentina, alla voce”. Tutto pronto, dunque, per i Poisonivies & The Steady, da Correggio con furore.