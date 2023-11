Premio di Design internazionale a Stefano Lodesani per la libreria 'Ode'

“Una delle cose più belle di aggiudicarsi un premio di design internazionale è vedere la scritta Reggio Emilia tra South Korea e Iran”, scrive entusiasta Stefano Lodesani sulla bacheca di uno dei suoi profili social, annunciando il secondo premio vinto da lui e dal suo team di giovani creativi al contest Kioskedia International Design Awards, grazie a ‘Ode’.

Trentasei gli esperti di architettura, arte e design da oltre 16 Paesi nel mondo che compongono la giuria designata all’assegnazione del premio. Lo studio di architettura reggiano si colloca sul podio, esattamente fra il primo posto conquistato dalla ‘Twisting Chair’ di Lee Daeun e il terzo posto preso da uno studio iraniano con ‘Speakulpture’. “Nel premio c’è tanta reggianità, - commenta Lodesani - per primo io arcetano d’origine, abitante dal 2007 del centro storico, dove nel 2010 ho deciso di fondare lo Stefano Lodesani Studio, poi l’azienda che produce la libreria ‘Ode’, Nestart di Rolo, il fotografo Davide Bartolai di Scandiano. Mi sono occupato personalmente anche dello staging per le foto, ho usato i vasi di Cuorecarpenito (Claudia Carpenito di Reggio) e gli ‘alberi’ di Cardo”. ‘Ode’ consiste in una libreria componibile, con le parti progettate per essere ruotate, rendendo quindi l’insieme estremamente semplice e personalizzabile. Dopo Laurea e Master in Architettura al Politecnico di Milano, Stefano Lodesani ha frequentato il California College of Artand Craft di San Francisco e la Berkeley University dove ha posto le basi della sua carriera. Con il suo Studio firma progetti per brand di moda internazionali, residenze private, ristoranti e botteghe di gelato in Italia e Indonesia. Viene anche incaricato della progettazione del design di showroom e uffici per una famosa compagnia di piastrelle ceramiche in Cina e sud est Asiatico. Nel 2017 la sua macchina per il gelato Principessa è fra i finalisti del prestigioso premio Compasso d’Oro nella sezione cibo. Ha disegnato nel 2019 il progetto espositivo dedicato ad Antonio Fontanesi.