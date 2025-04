“La presentazione di questo libro apre le porte di Montecitorio alla famiglia Cervi”

Reggio Emilia, 16 aprile 2025 – "Oggi è una giornata importante perché la presentazione di questo libro significa aprire le porte di Montecitorio alla famiglia Cervi. A pochi anni dall’80mo anno della Liberazione portare qui questo evento è un’iniziativa importante. Con i Cervi possiamo trovare noi stessi condividendo la loro prospettiva di futuro basata su democrazia, uguaglianza, futuro. Il loro è un messaggio ancora da seguire, una vicenda che sta alla base della nostra democrazia. Leggere e conoscere questo pezzo di storia ci parla di vita e non di morte”.

L’onorevole Ilenia Malavasi ha fatto da «madrina» alla presentazione nella sala della Regina, del nuovo libro «Fratelli Cervi. La storia e la memoria», un importante saggio sulla storia non solo dei fratelli Cervi ma di tutta la famiglia. Un libro che ricostruisce le storie dei componenti la Famiglia Cervi, investiga l’universo contadino in cui vissero, segue i diversi percorsi che li portarono all’opposizione al fascismo, al rifiuto della guerra, alla scelta partigiana, fino all’arresto e alla fucilazione, ripercorre gli anni successivi, nei quali prese forma la narrazione del loro sacrificio e si strutturò il loro ricordo, rivelando difformità e conflitti che emergono dall’analisi del rapporto fra storia e celebrazione.

«Attraverso il lavoro e la conoscenza i Cervi erano attenti alla conoscenza e ai progressi tecnologici in grado di migliorare la loro attività» ha proseguito l’onorevole indicando come «Coltivare cultura, la loro scelta di far nascere la biblioteca popolare, il capire che l’istruzione fosse una leva importante, sono tratti importanti di una loro modernità che anticipa le scelte che verranno dopo. Da questi fondamenti nasceranno i diritti democratici al lavoro, alla salute e istruzione dei quali continuiamo a parlare e godere ogni giorno».

La Malavasi ha sottolineato il ruolo importante che le donne, Genoveffa Cocconi in primis, ma anche le mogli, vedove e la figura di Lucia Sarzi hanno avuto a Casa Cervi, «donne figlie del proprio tempo ma mai sottomesse». Albertina Soliani, Presidente dell'Istituto Alcide Cervi in Italia per la memoria della Resistenza, figura sempre in primo piano, solida e partecipativa, era visibilmente soddisfatta di aver reso omaggio ai fratelli Cervi portandoli in Parlamento. «I fratelli Cervi a Montecitorio» ha esordito nel suo discorso, «nel cuore del popolo che da sempre li portano nel cuore. Loro sono stati donne e uomini che rappresentavano una terra. Che non sono mai morti e oggi in questo 80mo dalla liberazione noi presentiamo la prima ricerca storica che ha letto, approfondito e interpretato le fonti. Siamo consapevoli del grande significato di questo evento perché abbiamo bisogno più che mai di questa memoria come una bussola che orienta il famoso mappamondo portato da Aldo sul trattore: sempre orientato verso la giustizia, la democrazia».

La sala della Regina questa mattina era un luogo di memoria non chiusa nei libri, ma attraversata e compresa, consegnata anche simbolicamente alle classi di studenti che partecipavano all’evento «così come la scuola, perché questa memoria protegge l’umanità dalla disumanità. Perché è ancora oggi l’antifascismo la chiave globale per fermare le oligarchie del nostro secolo. La Resistenza è la fonte. Grazie agli studenti ai quali questa memoria è affidata. Sappiate ragazzi che questa è una storia di vita vissuta per gli altri e con gli altri. Eroica ogni giorno. Questa è la verità, moralità e universalità della Resistenza». Conclude il suo discorso salutando il presidente Mattarella ricoverato in ospedale. Giorgio Vecchio, uno dei tre autori del saggio, parla del contesto sociale e culturale agricolo dei primi del ‘900. «Mi fa piacere che nessuno dei tre autori sia reggiano perché abbiano fatto un grande lavoro per immergerci nella realtà. Questo libro non è una storia ufficiale, può essere migliorata e integrata, tre storici hanno lavorato su molti documenti per restituire completezza e concretezza e per per parlare di «mito» cercando di fare chiarezza». Il lavoro fatto è stato quello di recuperare la documentazione originale «cercando di capire che eravamo di fronte a 7+2+4 cioè un universo molto più ampio. Una famiglia». Toni Rovatti, la seconda studiosa autrice del saggio, ha offerto un contributo attento all’uso della politica. Spesso descritti come un tutt’uno, erano caratteri e personalità diverse. «mi sono occupata della fase di guerra di resistenza. La vera scelta dei Cervi si gioca con l’incontro con la guerra. Fanno attività di resistenza orale cercando anche di requisire armi ma non entrano mai in conflitto. Il loro incontro con la guerra si interseca con la guerra di Etiopia e la famiglia si sottrae dal richiamo di leva e dalla mobilitazione. Se 6 di loro riescono Ettore nel «41 sarà nella guerra dei Balcani. La sua esperienza lo porterà ad una licenza E riuscirà ad esimere dal continuare. Il 27 luglio durante la festa della pastasciutta lui viene dichiarato disertore. Saranno in carcere fino al momento dell’uccisione propagandata come traditori della Patria».

E poi la costruzione del mito spiegata dal terzo scrittore Alessandro Santagata «il loro è un percorso che continua e che si accresce. Le vicende della storia che li hanno accompagnati hanno influenzato tantissimo. Nel loro sacrificio c’è una parte sicuramente più sacrificata. Spezzata. Difficile dire che cosa è oggi la memoria dei Cervi ma è un luogo dove tutti possono riconoscersi nella loro contrarietà al fascismo. Questo spiega perché casa Cerci è frequentato da giovani, ha saputo rinnovarsi e ritrovarsi. Storia straordinaria perché fuori dall’ordinario. Unica nella storia della resistenza». Il saggio finale della presentazione è affidato a Walter Veltroni, amico da tempo della famiglia Cervi, in particolare modo di Maria, figlia di Antenore. «Per capire la storia della famiglia Cerci bisogna collocarla tra una pastasciutta e la fucilaIone. Dal punto di vista emotivo pensare che nel giro di pochi mesi si sia passati dalla grande festa popolare , dove sembrava fosse tutto finito (e c’erano le ragioni per festeggiare), ma no, stava cominciando la tragedia della quale non ci siamo pienamente liberati non abbiamo fatto i conti con quello che è accaduto». Dalla pastasciutta al sangue. Poche ma efficaci parole che colpiscono lo stomaco, in tutti e due i sensi. «Lavorare sulla memoria significa restituire la consapevolezza di cosa è stato. Quell’antifascismo esistenziale è il punto di partenza» continua l’ex sindaco di Roma - «Le dittature sono catene e il primo antifascismo è la rivolta contro le catene. Che ci siamo un mezzadro o un intellettuale si sente che costringono e che c’è bisogno di libertà e ossigeno. La famiglia Cervi era in questa situazione, persone che lavoravano i campi, ragazzi, che ad un certo punto hanno deciso che valeva la pena mettere in discussione la propria vita per una libertà che forse non avrebbero visto». Tra i campi e la resistenza si è scritta una parte importante della storia per la lotta della liberazione che ancora si sente vibrare nella sala. «Questo 25 aprile deve essere la festa di tutti gli italiani. Bisogna però ricordarsi che la resistenza è stata un motto verso la dittatura fascista, contro la guerra e contro l’occupazione straniera. Non lo dimentichiamo mai. Direi che essere antifascisti significa essere italiani, aggiungerei che significa essere patrioti. Noi oggi ricordiamo la storia di patrioti d’Italia»