Radio Bruno Estate 2025, si riparte da Reggio Emilia: i cantanti in concerto

Reggio Emilia, 13 giugno 2025 – Un grande evento musicale pronto ad animare l’estate in città: martedì 24 giugno in Piazza della Vittoria a Reggio torna ‘Yoga Radio Bruno Estate’, che inizierà il tour estivo proprio a Reggio (poi il 2 luglio a Forlì e il 10 e 11 luglio a Modena). L’ingresso è gratuito, per una serata (a partire dalle ore 20) che promette tanta musica e divertimento.

I cantanti sul palco

C’era attesa per i nomi degli artisti, e sono stati resi noti 14 di questi, ma nei prossimi giorni dovrebbero arrivarne altri. Ci sarà Alfa, in cima alle classifiche di questi giorni con "A me mi piace” (cantata con Manu Chao); ecco anche Anna Pepe, rapper italiana amatissima dai giovani. Presente la band toscana Bnkr44, che nel 2023 si è fatta conoscere a Sanremo. Ci sarà una cantante tra le più in voga del momento, ovvero Clara (fresca della hit estiva ‘Scelte stupide’ con Fedez). Poi cantautorato con Ermal Meta, e ci sarà anche Francesca Michelin. Non manca una bella impronta di reggianità: presente Gaia Gozzi, nativa di Guastalla, e anche l’intramontabile Iva Zanicchi. L’aquila di Ligonchio sarà accompagnata da A-Clark e Vinny, produttori di musica elettronica con cui ha fatto uscire un mese fa ‘Dolce far niente’.

E ancora: il milanese Rkomi, il campano Rocco Hunt e Jacopo Sol e Nicolò Filippucci da ‘Amici’. Il video promozionale di Radio Bruno termina con un "e tanti altri”, quindi occhio alle sorprese.

Dove seguire il concerto

Il concerto andrà in onda ovviamente in radio, ma anche sul canale 73 del digitale terrestre oltre che su sito e app di Radio Bruno. Entro lunedì tramite il sito è possibile richiedere un posto per l’area riservata ai diversamente abili. Piazza della Vittoria è pronta a pulsare a suon di musica.