Reggio Emilia, ‘Hai paura dell'indie?’: tutto esaurito per Max Collini alla Cavallerizza

Reggio Emilia, 23 gennaio 2023 – E' stata una serata importante quella di sabato (21 gennaio) per Max Collini al Teatro Cavallerizza di Reggio Emilia. Per l'evento di chiusura del suo tour ‘Hai paura dell'indie?’, sbarcato finalmente in città dopo tre anni di repliche in giro per l'Italia, erano tanti gli ospiti speciali previsti sul palco e l'evento era già sold out da settimane. Storica voce degli Offlaga Disco Pax prima e di Spartiti poi, in questo tour Collini ha rivisitato la nuova scena musicale italiana, detta ‘indie’, che in pochi anni si è conquistata spazi impensabili, tra radio commerciali, palasport, stadi e, addirittura, il Campovolo.

Recitando i testi delle canzoni di artisti quali Coez, i Cani, Calcutta, Pinguini tattici nucleari, Miss Keta, Motta, Colapesce/Dimartino, Achille Lauro e mille altri Collini ha fatto brillare colpi di genio, poesia e assurdità di una nuova generazione di cantanti con ironia, riferimenti politici e sociali, battute nonsense.

La sala, strapiena, si è fatta trascinare dalla verve di Max, accompagnato per il gran finale sul palco da Jukka Reverberi dei Giardini di Mirò e da Daniele Carretti degli Offlaga Disco Pax, con cui ha riproposto alcuni classici del suo repertorio musicale.

Durante la prima parte dello spettacolo invece si sono esibiti assieme al protagonista il poeta torinese Guido Catalano, Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale e l'artista romana Whitemary.

Tra il pubblico anche il sindaco della città Luca Vecchi, Massimo Zamboni dei Cccp-Csi e Giovanni Truppi (in gara nell'edizione 2022 di Sanremo). Molti anche gli spettatori da fuori regione e, a giudicare dai tanti applausi a scena aperta, non dovrebbero essere rimasti delusi.