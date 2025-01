Saman Abbas, il docufilm Sky sulla ragazza uccisa dalla famiglia: quando in tv

Reggio Emilia, 13 gennaio 2025 – Era il primo maggio 2021 quando Saman Abbas, 18 anni, venne uccisa a Novellara dalla sua famiglia per essersi sottratta a un matrimonio forzato.

Questa tragica vicenda verrà raccontata dal docufilm Sky “Saman” che andrà in onda martedì 28 gennaio alle 22 su Sky Crime e in streaming su Now.

Saman Abbas, la giovane pakistana di 18 anni brutalmente uccisa dalla sua famiglia per aver rifiutato un matrimonio combinato. Martedì 28 gennaio arriverà su Sky il docufilm sulla sua storia

Oltre al brutale caso di cronaca, il docufilm mette in luce la dura realtà di molte ra gazze pakistane che, come lei, lottano per la propria libertà in un contesto spesso ostile. Ad arricchire la narrazione ci sarà anche la testimonianza di Amina, una giovane che ha vissuto esperienze simili.

Attraverso interviste inedite e materiali d’archivio, il documentario evita di ridurre la vicenda ad una semplice storia di cronaca nera ma diventa un racconto che mette in luce la coraggiosa lotta per l’identità e la libertà delle giovani pakistane.

In seguito alla tragica vicenda, il padre e la madre di Saman, Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, sono stati condannati all’ergastolo, mentre lo zio Danish Aznain ha ricevuto una pena di 14 anni. I cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq sono stati assolti dall’accusa di omicidio. Il processo di appello avrà inizio il 27 febbraio 2025 presso la Corte di assise e appello di Bologna.

“Abbiamo voluto raccontare questa storia nella sua complessità, per far emergere non solo l’omicidio di Saman, ma anche le storie di chi ne è stato colpito” spiegano i registi Gabriele Veronesi e Luca Bedini e continuano “Speriamo che, grazie a questo film, qualcosa rimanga nella memoria collettiva e non scivoli via cinicamente”.

Il docufilm è stato sostenuto dalla Film Commission Emilia-Romagna e ha già ricevuto vari riconoscimenti, tra cui il premio “Miglior progetto" e “Premio Bio2B”, oltre al miglior documentario a Visioni Incontra 2023. Inoltre, il film ha ottenuto la Certificazione Green Film, attestando l’attenzione alla sostenibilità durante la sua produzione.

Saman, prodotto da Pongofilms per Hearst Networks Italia, sarà quindi disponibile martedì 28 gennaio alle 22 su Sky Crime e in streaming su Now.