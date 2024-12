Santa Lucia: a Reggio Emilia è anche integrazione

Reggio Emilia, 13 dicembre 2024 - E’ il giorno di Santa Lucia e sono stati tanti i bambini che la scorsa notte hanno atteso con grande trepidazione l’arrivo dei doni e dei dolci, insieme a genitori, nonni, fratellini e sorelle.

E non sono mancati gli appuntamenti di piazza, delle attese collettive, con parenti e amici, per ricevere i regali dalla santa celebrata il 13 dicembre. A Pieve di Guastalla, nella Bassa, l’atteso arrivo di Santa Lucia è avvenuto la sera prima, poco dopo il tramonto, insieme a due asinelli carichi di dolci e caramelle, attesa da diverse decine di bambini, mentre ai genitori venivano offerti cioccolata calda o vin bruè dai commercianti della frazione. E poco dopo, all’ora di cena, la tradizionale tappa in piazza a Villarotta di Luzzara, dove Santa Lucia è arrivata sempre accompagnata dai due asinelli e con un carico di doni per i bambini.

Ognuno dei piccoli, una volta davanti alla santa, è stato chiamato per nome per ricevere il dono. Regali con giochi e dolci per tutti, con sorrisi intensi e immensi dei bimbi nel ricevere l’oggetto desiderato da tempo e spesso chiesto con una letterina.

Il bello di questa iniziativa è che la tradizione cristiana di Santa Lucia viene accolta con favore anche da tante famiglie di religioni differenti. E’ molto positivo vedere insieme bimbi di tante origini differenti che ascoltano con attenzione le filastrocche dedicate alla santa, che imparano la storia della vita di questo personaggio della cristianità, unendosi poi nel ricevere il dono tanto atteso.

Una buona occasione per fare comunità, per fare integrazione. Che al giorno d’oggi è sempre più necessario proporre in modo concreto, senza troppe parole ma con i fatti.