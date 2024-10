Luca Giglioli trova l'amore al Grande Fratello? Sempre più vicino a Yulia

Reggio Emilia, 8 ottobre 2024 - Come sta andando l’ingresso di Luca Giglioli al Grande Fratello? Beh, ha già rubato diversi cuori nella Casa più spiata d'Italia. Il giovane parrucchiere reggiano, con il suo look da bravo ragazzo mescolato a un tocco di "rock & roll", ha conquistato non solo il pubblico, ma anche alcune concorrenti: Jessica Morlacchi, che ha confessato nelle scorse puntate la sua cotta - tuttavia non ricambiata -, e colei che Signorini ha definito un terzo incomodo, ovvero Yulia Bruschi (che però sarebbe fidanzata). Riavvolgiamo il nastro.