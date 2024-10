Il matrimonio a sorpresa dell'influencer reggiana: ecco il look

Reggio Emilia, 24 ottobre 2024 - Una felice sorpresa per i fan della coppia formata dall'influencer reggiana Beatrice Valli e Marco Fantini, che si sono sposati per la seconda volta e hanno scelto proprio l'Emilia Romagna per giurarsi amore eterno. I due innamorati, conosciuti negli studi di Uomini e Donne nel 2014, dopo due anni dalla loro unione civile hanno deciso di rinnovare il loro amore con un matrimonio in chiesa. Con due storie su Instagram l'influencer e il marito hanno quindi informato i fan di essere convolati a nozze.

L'occasione? Il battesimo della figlia più piccola, Matilda Luce nata il 24 aprile 2023. I due hanno altri tre figli Alessandro, 12 anni (avuto da Beatrice in una precedente relazione con il calciatore Nicolas Bovi all'età di diciassette anni), Bianca di 7 anni e Azzurra di 4.