Le Volta pagina a Reazione a catena: finita l’avventura nel game show

Reggio Emilia, 8 ottobre 2024 – L'avventura è finita e a dire basta, pare siano state loro stesse. Et voilà, lunedì scorso, grande stupore per tutti gli appassionati di "Reazione a catena" il game-show di Rai1 condotto da Pino Insegno, nel constatare l'assenza delle Volta Pagina, il trio di amiche reggiane d'adozione che ha sbancato il quiz prima del tg. Antonella Fanelli (51 anni, dalla provincia di Taranto), Rosa Morciano (49 anni, di Barletta) e Anna Laura Mazzarella (46 anni, nata nel viterbese), lavorano in Iren da vent'anni.

Amiche e colleghe, appassionate della lettura ("siamo delle grandi lettrici, leggiamo un po' di tutto ", hanno dichiarato), durante una gita a Firenze, su insistenza di Antonella, decidono di fare il provino per il quiz di Insegno.

Dopo due provini, vengono chiamate per partecipare. Poi, diventano campionesse a tutti gli effetti. Con numeri che parlano chiaro: 31 puntate consecutive, 15 vittorie e un montepremi complessivo che dovrebbe aggirarsi sui 300 mila euro.

Hanno conquistato subito la simpatia del pubblico e degli addetti ai lavori. Hanno affrontato ogni puntata preparandosi e allenandosi con impegno. Negli ultimi mesi, oltre al lavoro e agli impegni di famiglia, hanno destinato tutto il loro tempo libero al quiz di Raiuno.

Come si legge nelle note di presentazione Rosa è sposata con Brenno e ha tre figli, mentre Antonella (in Iren dal 2000) è sposata con Andrea ed ama Trivial e burraco. Anna Laura, sposata con Daniele, ha una figlia ed è arrivata a Reggio nel 2007. Ognuna di loro ha dichiarato di investire i soldi della vincita in modo diverso.

Chi per il mutuo della casa è un viaggio negli States, chi per iscriversi ad un Master e chi per un viaggio a Disneyland.

Nel corso della loro partecipazione a Reazione a catena, sono stati molti i riferimenti a Reggio Emilia, la città in cui da molti anni vivono.

Il trio ‘in rosa’ non ha mancato di associare le parole da indovinare, con riferimenti alla città che le ha fatte incontrare, dalla basilica della Ghiara a piazza Fontanesi.

È calato un velo di mistero sulla loro assenza di lunedì e sull'abbandono del gioco. Sibilline le parole di Insegno che - in chiusura di trasmissione - rivolgendosi al pubblico, ma solo al pubblico e non alle 'Volta Pagina ' ha rivolto il suo "arrivederci".

Ufficialmente, come si legge in rete, la motivazione di tale abbandono, è dovuta al fatto che "le ragazze devono tornare al lavoro".