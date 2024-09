Zucchero festeggia il suo compleanno con un nuovo singolo, poi l’album e un documentario

Reggio Emilia, 24 settembre 2024 - Festeggia gli anni Zucchero, all'anagrafe Adelmo Fornaciari, uno tra i maggiori interpreti del rock blues in Italia. Dal 25 settembre, giorno di compleanno del cantante reggiano, saranno pronte tante novità per i suoi fan.

Prima fra tutti l'uscita del suo nuovo singolo "Amor che muovi il sole" cover del brano "My Own Soul’s Warning" dei The Killers impreziosita con un adattamento del testo in italiano a firma di Zucchero. Presentato in anteprima live la scorsa estate per tutti i fan che hanno preso parte al suo tour italiano negli stadi “Overdose D’Amore”, il singolo “Amor che muovi il sole” parla dell'amore in una forma universale, descrivendolo come una forza cosmica capace di muovere il sole, le stelle e il mare. Il brano anticipa l’uscita del suo nuovo album "Discover II" in uscita l’8 novembre in fisico e in digitale. Per questo nuovo progetto, il secondo di cover, Zucchero reinterpreta, facendole sue, alcune delle canzoni che ha amato di più nella sua vita. Ma le novità non sono finite per i fan del cantante perchè da 25 settembre sarà disponibile il documentario "Zucchero-Sugar Fornaciari”, con la regia di Valentina Zanella e Giangiacomo De Stefano, ma solo solo nel Nord America e nei Paesi di madrelingua inglese, in Italia si dovrà ancora aspettare.