Accuse di tortura in carcere a Reggio Emilia: sospesi 10 agenti penitenziari

Reggio Emilia, 13 luglio 2023 – Obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria e sospensione dal servizio. E’ la misura che il giudice delle indagini preliminari ha deciso per dieci agenti della polizia penitenziaria, come richiesto dalla procura di Reggio Emilia, per le pesantissime accuse di tortura e lesioni ai danni di un detenuto, oltre al falso ideologico per aver redatto relazioni sui fatti diverse dalla realtà.

Oggi, alle 15, la procura ha convocato una conferenza stampa urgente per spiegare i dettagli di questa vicenda che ha investito come un terremoto la casa circondariale di Reggio Emilia. La storia è stata svelata pochi mesi fa proprio dal Carlino, che aveva riportato nell’aprile di quest’anno le accuse per un gruppo di agenti, risalenti a un episodio del weekend prima di Pasqua. Un detenuto della “Pulce” aveva denunciato di aver subìto un pestaggio da parte di un gruppo di agenti: dopo averlo messo a terra, gli avrebbero coperto il volto con un oggetto avvolgente - forse di tessuto - e poi lo avrebbero picchiato.