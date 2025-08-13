"Abbassare gli affitti per rilanciare il mercato"

Reggio Emilia, 13 agosto 2025 – Prezzi di locazione calmierati e un passo indietro sulla Ztl. Sono questi i due principali ingredienti messi in luce da Gabriele Giordani, agente immobiliare con quasi trent’anni di esperienza nel settore, che fa una precisa analisi di come siano cambiati gli affitti dei negozi nel tempo, fornendo il suo punto di vista per un rilancio delle attività commerciali all’interno dell’Esagono.

Giordani quando nasce il problema?

"Il picco dei prezzi di locazione è stato toccato nel 2007, ma pochi anni dopo è iniziata la crisi del commercio, con le locazioni commerciali che hanno cominciato a scendere in tutta Italia. Inoltre fino a 15 anni fa, per aprire un piccolo negozio in Via Emilia ci volevano almeno 200mila euro di buonuscita, a oggi azzerate. Si salvano ancora le tabaccherie, ristoranti, bar, lavanderie, ma a prezzi ben lontani dei tempi d’oro".

Uno scenario decisamente stravolto.

"Sì. Dall’inizio della crisi, la priorità del conduttore era di risparmiare sulla locazione e in accordo con la proprietà si facevano nuovi contratti o si modificavano quelli in corso con accordi di prezzo ’a scaletta’, ovvero costo più basso all’inizio per agevolare l’avvio dell’attività, poi a salire, sperando sempre in una ripresa, ma spesso questo poi non accadeva, si lasciava così lo stesso prezzo iniziale e quindi è come se fosse avvenuto un deprezzamento".

E i prezzi dei negozi come sono variati?

"Nel 2011-2012 in via Emilia centralissima, un negozio di piccolo taglio valeva 10mila euro al metro quadro e i venditori erano rarissimi, oggi i valori si sono dimezzati e parliamo della zona top della via Emilia, in altri punti più esterni i valori sono di molto inferiori. Un negozio deve avere una resa annua da locazione tra il 6 e il 9% di media, poi ognuno fa i suoi conti e le sue richieste".

Quali potrebbero essere secondo lei delle iniziative plausibili per ravvivare il centro storico?

"Zona Santo Stefano, con la chiusura di corso Garibaldi, ha perso tanta utenza. Andrebbe agevolato maggiormente l’accesso al centro, non siamo in una città di turismo e non esiste solo il sabato per venire in città".

Sugli affitti invece si possono trovare soluzioni nuove per mettere d’accordo sia proprietari che inquilini?

"Sono cambiati i metodi di acquisto e i proprietari dovrebbero fare il primo passo calmierando le richieste, altrimenti i conduttori non ci stanno dentro e se ne vanno, la realtà è sotto gli occhi di tutti. Oppure si potrebbe legare il prezzo della locazione al fatturato dell’inquilino, sempre garantendo un minimo. Una soluzione che si usa già e funziona benissimo".

