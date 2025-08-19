Birra in cima al Cusna, l’idea di Tommaso dei fusti in alta quota

Reggio Emilia, 19 agosto 2025 – Un gruppo di amici, dei fustini da cinque litri e la voglia di unire due passioni: la montagna e la birra. Così il Cusna, per qualche ora, si è trasformato in un piccolo birrificio a cielo aperto grazie a Tommaso Ganassi, 45 anni, originario di Montecchio Emilia e fondatore della ‘Birra Pupazzi’, birrificio nato alla fine del 2022.

“Era un pensiero che avevo in mente da sempre – racconta – da quando ho aperto la partita Iva e ho iniziato a produrre birra con le mie ricette ho immaginato di portarla in cima a una montagna. Alla fine con il mio gruppo di amici ci siamo organizzati: domenica siamo saliti sul Cusna con il fustino e ci siamo fermati qualche ora, dalle 10.30 alle 14.30. È stata una giornata bellissima, avevamo tre fustini da cinque litri ciascuno e 150 bicchieri. Nel giro di qualche ora abbiamo finito tutto”.

L’idea del ’birrificio’ in alta quota è nata quasi per scherzo, parlando con la compagnia di amici di sempre: “Da quando ho avuto la prima birra con la mia etichetta in mano ho sognato di portarla in vetta. Alla fine è bastata una chiacchierata e nel giro di due settimane era tutto deciso e organizzato. Siamo saliti la mattina e ci siamo sistemati in cima, aspettando altri appassionati”.

La reazione degli escursionisti non si è fatta attendere. “All’inizio avevamo il dubbio che qualcuno potesse avere da ridire sulla nostra iniziativa, invece no: erano tutti impazziti, tutti super contenti, e non è retorica. Chi arrivava in cima, affaticato, trovava la birra e scattava la festa, ci hanno tutti ringraziato e fatto i complimenti per l’idea. Poi, durante la giornata molti che scendevano avvisavano gli altri di salire perché “in vetta c’era la birra”: quasi non ci credevano. Qualcuno ci ha persino detto che dovevamo farci santi”.

Ma se all’interno del gruppo di amici ci sono “alpinisti della domenica”, la passione di Tommaso per la birra non si può definire altrettanto occasionale. Il nome del marchio stesso, poi, racconta la storia di un’amicizia lunga decenni. “Il nostro gruppo si è sempre chiamato ’gruppo alpinistico pupazzi’– spiega Ganassi –. Con loro ho iniziato a fare la birra in casa, poi io ci ho preso sempre più gusto e ho deciso di creare qualcosa di serio e aprirmi la partita Iva. ’Birreria Pupazzi’ è una beer firm: creo le ricette e le etichette, ma la produzione vera e propria la affido a birrifici artigianali. È il mio secondo lavoro, portato avanti insieme a mia moglie Eleonora, che mi da una grandissima mano specialmente con le consegne e la promozione sui social”.

Per Tommaso, però, la birra è soprattutto passione e condivisione: “A differenza di quello industriale, il mondo della birra artigianale è infinito, con tantissimi stili diversi: si passa dalle birre acide a quelle fruttate o speziate. Non finisci mai di assaggiare gusti diversi, e mi piace far scoprire a chi non è appassionato sapori nuovi, spiegare cosa c’è dentro e come si fa. A sagre e feste finiamo senza voce, perché passiamo ore a raccontare il lavoro che c’è dietro ogni singola bottiglia. La soddisfazione più grande non è quella commerciale, ma è vedere negli occhi delle persone la sorpresa di fronte a un sapore che non si aspettavano”.

Purtroppo, l’esperimento sul Cusna, almeno per ora, resta un episodio unico: “Penso che sarà una cosa una tantum, anche se i miei amici che non c’erano si sono lamentati e magari la rifaremo solo per loro. Certo il Cusna è speciale, ha un’affluenza che altre montagne della zona non hanno. Se un giorno la rifaremo vedremo se avvisare o lasciare la sorpresa. Perché, in fondo, la magia è stata anche quella: vedere lo stupore nella faccia degli escursionisti”.

Il momento di condivisione però, resterà per sempre: “Noi siamo alpinisti tranquilli, abbiamo sempre fatto giri in montagna insieme. A me poi è sempre piaciuto anche arrivare nei rifugi e rilassarmi dopo la fatica, stare in compagnia bevendo una buona birra. Crescendo però diventa sempre più difficile goderti quei momenti preziosi. Io in un giorno solo sono riuscito ad unire le mie più grandi passioni assieme ai miei amici di sempre”.