Calzificio Mauriziano: chiude il negozio storico attivo da più di 60 anni

Reggio Emilia, 16 aprile 2025 – Dopo oltre sessant’anni di attività, chiude i battenti il Calzificio Mauriziano, un’altra realtà artigiana storica di Reggio. A comunicarlo è Silvano Cucchi, 62 anni, titolare insieme ai suoi genitori del negozio in via Tamburini in zona San Maurizio. Da giovedì inizierà la svendita totale: un modo per salutare clienti vecchi e nuovi, con calze di ogni tipo vendute a prezzi scontati ma con l’immutata qualità che ha contraddistinto da sempre l’attività.

“Chiudo per raggiunti limiti d’età” spiega Cucchi con un filo di malinconia. “È un ciclo che si chiude, come purtroppo è successo a tanti altri che riguardano l’artigianato. Mio figlio lavora a Milano e non può portare avanti il negozio ora che sto per andare in pensione”.

L’avventura del Calzificio Mauriziano inizia negli anni Sessanta. Il padre di Silvano lavorava come meccanico per un’azienda che produceva macchine da calze, mentre la madre cuciva maglie per conto terzi. Da un accordo con i titolari dell’impresa, i due riescono a portare a casa qualche macchina, iniziando così un piccolo laboratorio familiare. “Col tempo i miei genitori sono riusciti a ripagare completamente l’attrezzatura e avviare una loro piccola produzione - spiega Cucchi -. Subito vendevano solo ai grossisti, poi hanno iniziato anche al dettaglio, con lo spaccio diretto ai privati”.

Silvano invece, è subentrato più tardi: “Io sono entrato in società nell’85, mentre finivo l’università. Abbiamo sempre lavorato in tre, fino a quando i miei genitori hanno potuto. Negli ultimi due anni, sono rimasto da solo in negozio”.

Con l’arrivo della pensione e un mercato sempre più difficile, la decisione di chiudere è diventata inevitabile. “Il nostro settore è cambiato radicalmente. Negli anni Ottanta si viveva un eccesso di consumismo, poi la moda è mutata: le donne hanno smesso di indossare i collant, preferendo calzini e gambaletti. Oggi ci si veste in modo più sportivo, meno formale. E soprattutto, il potere d’acquisto delle famiglie è calato drasticamente”.

Una situazione aggravata dalla concorrenza dell’online, dai grandi marchi e dalla diffusione del fast fashion: “Capita spesso di vedere prodotti di scarsa qualità venduti a poco prezzo, realizzati con filati scadenti e poco sostenibili. Alcuni iniziano a rendersene conto, ma finché gli stipendi resteranno bassi sarà difficile invertire la rotta”.

Silvano riflette anche sui cambiamenti generazionali: “I giovani oramai non sono più abituati a comprare in negozio. Questo aspetto rischia di portarci verso una desertificazione del commercio, perchè pian piano chiuderanno tutte le botteghe e le piccole attività. Non possiamo pensare che Amazon possa sostituire ogni cosa”.

Non mancano infine le critiche agli affitti commerciali fuori mercato: “Chi possiede immobili, soprattutto in centro ma anche fuori, spesso preferisce tenerli vuoti piuttosto che abbassare i prezzi degli affitti per i commercianti. Il problema è che i guadagni di oggi non sono quelli di vent’anni fa”.

Il calzificio chiuderà definitivamente verso fine giugno. Resterà il ricordo di un’attività portata avanti con passione, dedizione e una cura quasi sartoriale per la qualità. Ma soprattutto resteranno le relazioni costruite in una vita di lavoro: “Quello che mi mancherà di più sono le persone. Con tanti commercianti si era creato un rapporto di amicizia e stima. Non dimenticherò mai tutto questo”.