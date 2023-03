Da Reggio Emilia cassonetti ‘intelligenti’ per salvare Roma dall’emergenza rifiuti

Reggio Emilia, 16 marzo 2023 – Cassonetti ‘intelligenti’ per salvare la Capitale dall’emergenza rifiuti. E’ iniziata nei giorni scorsi a Roma la sperimentazione dei contenitori intelligenti con l’obiettivo di ottimizzare la raccolta differenziata dei rifiuti.

Protagonisti ed attori sono i contenitori smart raccolti e svuotati dal sistema robotizzato 2AS al fine di ottimizzare e potenziare la raccolta nella Capitale, in particolare nell’elegante via dei Gracchi.

L’azienda che, insieme ad Ama, ha reso possibile tutto ciò è Ecologia Soluzione Ambiente (ESA), che opera nel settore ambientale da oltre trent’anni. Uno dei suoi prodotti più iconici è il Two Automatic System, il sistema a carico verticale e bilaterale.

A presenziare all’inaugurazione l’Assessore all’Ambiente Simona Alfonsi, i dirigenti tecnici di Ama e la Vicepresidente di ESA Giorgia Iasoni, che afferma "la sperimentazione di un sistema di raccolta smart a Roma è un’occasione unica e di estremo valore per contribuire attivamente all’ottimizzazione della raccolta rifiuti nella capitale”.

I benefici di un approccio smart alla raccolta sono molteplici. Innanzitutto, grazie all’adozione di questo sistema mono-operatore è possibile ridurre il numero di personale coinvolto nella raccolta rifiuti migliorando in parallelo la qualità delle condizioni di lavoro. Infatti, le operazioni sono tutte eseguibili dalla cabina di guida e per questo scongiurano le frequenti problematiche di salute che tendono ad insorgere a lungo andare negli operatori ecologici costretti a carichi ripetitivi.

Il sistema 2AS è combinato in questa sperimentazione a dei contenitori in HDPE riciclato e riciclabile che conferiscono maggiore prestigio alla classica raccolta rifiuti. L’azienda reggiana, infatti, ha da tempo abbracciato il tema dell’economia circolare impegnandosi su più fronti, uno tra questi l’utilizzo incrementale di materie prime riciclate nella produzione dei suoi contenitori ingegnerizzati. In particolare, la plastica utilizzata per la loro realizzazione proviene dalla raccolta differenziata stessa ed ogni contenitore può, a sua volta, essere riciclato al termine del suo ciclo di utilizzo.

Una recente novità che vede sotto i riflettori questi moderni contenitori è l’utilizzo del polietilene riciclato anche per le portelle di scarico e non più solamente per il corpo delle campane. Questa caratteristica va ad aumentare sensibilmente sia l’utilizzo di materiale riciclato nella realizzazione dei contenitori stessi sia i vantaggi derivanti dall’utilizzo dell’HDPE: dall’aumentata igiene urbana fino al cospicuo abbattimento acustico in fase di conferimento.

Il valore aggiunto dei contenitori dell’azienda emiliana è saltato subito all’occhio dell’Assessore all’Ambiente Alfonsi, la quale afferma che «la cosa buona di questi contenitori è che sono maggiormente in linea con il tema dell’economia circolare perché al loro interno c’è più di un 30% di materiale riciclato».

I vantaggi di questi contenitori stradali, però, non finiscono qui. Infatti, sono riconoscibili grazie ai diversi colori per ciascuna tipologia di conferimento e facilmente adoperabili anche dai soggetti più fragili grazie al pedale antiscivolo che ne agevola l’apertura.

La batteria delle campane ha una perfetta posizione di stazionamento grazie alle guide di centraggio che, oltre a contenere un dispositivo anti-ratto, azzerano le possibilità di atti vandalici rispetto ai comuni cassonetti con le ruote.

Inoltre, per ovviare alla problematica della sosta davanti ai contenitori è previsto un cartello di divieto di sosta, con rimozione forzata. Malgrado questa condizione si presentasse, lo svuotamento dei contenitori sarebbe comunque garantito grazie allo sbraccio di 5,5m dell’attrezzatura 2AS, in grado di prelevare contenitori in doppia fila o in presenza di ostacoli.

Ciò non toglie la possibilità di predisporre anche di un sistema di segnalazione acustico per evitare gli stazionamenti.