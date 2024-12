“Aiutateci a non chiudere”

Reggio Emilia, 23 dicembre 2024 – Ci sono luoghi in cui entri e capisci che lì il tempo si è fermato. Posti in cui il rapporto tra le persone ancora fa la differenza, fa parte della qualità e del sapore di ciò che stai acquistando.

Per questo, la notizia che il ’Forno alimentari Fratelli Chiossi’ di Pieve Modolena potrebbe chiudere, dopo quasi cent’anni di storia, è di quelle che non si vorrebbero ricevere.

“Le voci che stanno circolando purtroppo sono vere. Siamo la quarta generazione che conduce questa attività e fra quattro anni avremmo festeggiato i cent’anni da quando nostro nonno Antonio iniziò il mestiere artigianale del fornaio. Purtroppo oggi dobbiamo fare un pensiero serio se continuare, in quanto l’età inizia a pesare e la salute comincia a vacillare. E nonostante la bellezza del nostro lavoro, a malincuore, dobbiamo anche constatare che non c’è la continuità nella nostra famiglia per poter proseguire; ecco perché abbiamo sparso la voce, per cercare in altre persone la disponibilità nel portare avanti la nostra bella attività”.

Fausto Chiossi ha 73 anni e sulle dita i segni di chi ha lavorato tanto. In questo panificio ci ha passato la vita, sollevando sacchi di farina, con le mani in pasta e quel proverbiale sorriso che accompagna ogni giornata. Ed è proprio in questa bottega sulla via Emilia (nel tratto che qui prende il nome di via Fratelli Cervi), quasi di fronte alla chiesa di San Michele Arcangelo – con il suo autentico pavimento di graniglia e l’affettatrice rossa della Berkel – che è passata quasi tutta la vita di questa popolosa frazione.

Da ’Chiossi’ sono entrate generazioni di ragazzi di Pieve, per un pezzo di gnocco caldo, per l’erbazzone tradizionale o più semplicemente per acquistare il necessario nel piccolo, ma fornitissimo, minimarket.

Ogni giorno, e da sempre, ’Chiossi’ porta il pane ancora caldo a domicilio ai clienti che lo richiedono: il sacchetto bianco inconfondibile lo trovi aprendo la porta. Un’attività rimasta a conduzione familiare: dietro il bancone e a sfornare pagnotte, biscotti e torte, ci sono Fausto, la 76enne ’Cicci’ e il nipote Massimo Gasparini, di 52 anni; assieme a loro due preziosi dipendenti: Nicoletta Porracchio e Roberto Pollastri.

“Il pensiero va alla nostra bellissima clientela, felice e fedele nel giornaliero frequentare il nostro negozio e nell’apprezzare i nostri prodotti – prosegue Fausto –. Penso al rapporto che esiste da generazioni con gli avventori, al rapporto personale che la mitica ’Cicci’ ha con i nostri clienti e con gli operai e gli impiegati che quotidianamente ci vengono a trovare. Però le troppe ore che si dedicano a questa attività ci pongono di fronte a una riflessione sulle ricadute riguardo la salute. Purtroppo ora la spalla non mi segue più, così come la schiena. Ed è anche umiliante essere un peso per gli altri e dover sempre chiedere aiuto, quando per tutta la vita sei stato abituato a fare da solo”. Lo dice mentre mostra la stanza in cui sono stipati i pesanti sacchi di farina; al riparo dal calore dell’enorme forno in cui il pane sta prendendo la doratura.

“Il mio è un appello sincero – incalza –, spero sempre che si possa far vivo qualcuno che voglia intraprendere questo mestiere. Noi siamo pronti a insegnare tutto ciò che abbiamo imparato. A fare ’il passaggio’ di consegne nel migliore dei modi, per tramandare questo patrimonio. È un peccato lasciare andare tutto questo. Anche perché l’esperienza non la puoi comprare da un giorno all’altro”.

L’ideale, spiega, sarebbe “trovare un gruppo di ragazzi che avesse voglia di aprire e gestire un’attività, mettersi in gioco; così come ho visto che è accaduto per la Salumeria di piazza Fontanesi. O una famiglia. Perché, lo assicuro, questo è un mestiere che dà grandissime soddisfazioni e in cui si può dare spazio alla propria creatività. Tutti si lamentano che non c’è lavoro, invece qui ne abbiamo ancora tanto: ci sono anche tantissime aziende della zona che di continuo si servono da noi per i loro buffet. Non fate morire questa attività”.