Crac Burani: bancarotta, nuova condanna per padre e figlio

Cavriago (Reggio Emilia), 1 novembre 2025 - Una nuova condanna per Giovanni Burani e il padre Walter: gli ex amministratori della casa di moda di Cavriago sono stati riconosciuti responsabili di bancarotta fraudolenta con l’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, commessa secondo l’ipotesi accusatoria ai tempi in cui gestivano le società Mariella Burani fashion group e Design & licences, tra il 2005 e il 2009.

Sei mesi di carcere per i Burani

Il collegio dei giudici presieduto da Cristina Beretti, a latere Francesco Panchieri e Matteo Gambarati, li ha condannati a 6 mesi di reclusione: per un’accusa sono state riconosciute le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante del danno ingente; per l’altra equivalenti alle aggravanti del danno ingente e di aver commesso più fatti. Le due contestazioni sono state messe in continuazione tra loro e con la sentenza del tribunale di Milano che portò alla condanna per entrambi a 6 anni, confermata in Cassazione, per il maxibuco di 481 milioni della maison emerso nel 2010: i due l’hanno già scontata e ora sono a piede libero. Da qui la pena complessiva determinata per ciascuno a 6 anni e mezzo. I giudici hanno anche dichiarato i Burani inabilitati a esercitare l’impresa commerciale e incapaci di esercitare uffici direttivi nelle imprese per un anno. Nella requisitoria il pm Stefano Finocchiaro aveva chiesto 2 anni di condanna per Giovanni Burani (“Per il suo ruolo formale in D&L e perché il padre nell’ultimo periodo era meno presente causa l’età”) e 1 anno per il padre Walter. Il conteggio era stato fatto mettendo in continuazione il crac già giudicato a Milano (la domanda complessiva era stata di 8 anni e di 7 anni, ma 6 risultano appunto già assorbiti dalla precedente condanna).

Crac Burani, padre e figlio hanno lasciato “una voragine”

Il pm ha parlato di “voragine” lasciata da parte e figlio, quantificandola in “76 milioni di passivo per la procedura “Design & licenses“ e 58 milioni verso “Mariella Burani fashion group“”, e di “manovre spericolate ai danni del mercato e dei risparmiatori”. Al centro le operazioni di acquisto e vendita di azioni di Antichi Pellettieri, mediante il ricorso al credito bancario, che avrebbero contribuito a causare il fallimento di D&l e di Mbfg. Finanziamenti e rifinanziamenti che videro anche l’ingresso di LCapital, società finanziaria riconducibile al gruppo del lusso Lvmh (Louis Vuitton) nelle società del gruppo Burani. Operazioni, secondo il pm, tese ad aumentare fittiziamente il valore del titolo di Mbfg in Borsa, creando una bolla sul mercato che poi scoppiò. Nel capo di imputazione si contesta un sistematico indebitamento di D&L, società controllata da Mbfg, nella consapevolezza dell’impossibilità di restituire le somme: fatto che avrebbe causato il dissesto.

La difesa: “Fu bancarotta semplice”

Le parti civili sono già uscite dal processo perché risarcite: il pm aveva chiesto le attenuanti generiche concedibili solo in subvalenza alle aggravanti, perché il pagamento “è stato solo di un milione, a istruttoria pressoché conclusa e dopo un sequestro conservativo da 35 milioni”. L’avvocato difensore Stefano Borella aveva obiettato che il default di Mbgf a Milano era stato collocato più tardi, “a fine 2008”. Aveva sostenuto che l’operazione “generò un profitto per Antichi Pellettieri che fu quotata nel 2006 dopo che Lvmh fu invitata a uscire da Giovanni Burani: entrarono 96 milioni”. Secondo il legali, si trattò di bancarotta semplice, e quindi già prescritta; così come sarebbe senza la rilevante gravità, “aggravante all’inizio non contestata e che non sussiste perché va riferita a casi di grande portata”. Subito dopo la lettura del dispositivo, il legale dei Burani ha commentato: “La sentenza non è corretta nella lettura dei fatti contestati. Proporremo appello”. Le motivazioni saranno depositate entro 90 giorni.