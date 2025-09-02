Latterie sociali in difficoltà, Valentini: “Ci perdono tutti ma le colpe vanno divise”

Castelnovo Monti (Reggio Emilia), 2 settembre 2025 – La chiusura della Latteria sociale di Carnola ha scosso la comunità di Castelnovo Monti. In una nota il presidente Marco Giansoldati ha riassunto le problematiche che hanno portato alla fine dell’attività del caseificio storico, dopo ben 73 anni, puntando il dito anche contro lo scarso supporto da parte della ’politica’. Dal Municipio però, attraverso le parole del vicesindaco e assessore all’agricoltura Daniele Valentini, non si sono fatti attendere per una replica.

“Per il nostro territorio, i caseifici rappresentano una ricchezza importantissima perché sono non solo un presidio economico fondamentale, ma anche un presidio sociale e comunitario insostituibile – spiega Valentini –. Per questo motivo apprendere della chiusura del caseificio di Carnola rappresenta una notizia estremamente triste ed è un dispiacere veramente profondo”.

Valentini sottolinea come ogni chiusura “rappresenta anche un indebolimento per tutte le altre latterie che restano aperte nello stesso territorio”. E sebbene ammetta che “in questi anni sicuramente la politica ha delle responsabilità”, precisa che “dire che la politica abbia abbandonato l’agricoltura non credo sia del tutto fondato”.

Secondo il vicesindaco infatti, “grazie anche ai fondi comunitari e a un’ottima politica di gestione di questi fondi da parte della Regione, con i bandi Psr sono state elargite importanti risorse alle aziende agricole e agli allevamenti, che hanno permesso di rinnovare le strutture”.

Un sostegno che ha favorito pure il ricambio generazionale: “Oggi in montagna abbiamo tanti giovani agricoltori: lo stesso Consorzio del Parmigiano Reggiano segnala che l’età media nelle zone montane è addirittura più bassa che in pianura”.

A livello locale, il Comune “ha cercato di proporre grande attenzione al tema”, ad esempio “il nostro ufficio tecnico ha dato grande supporto agli studi e ai professionisti che hanno presentato pratiche di ristrutturazione di stalle e caseifici” e “sono già sei anni che abbiamo dimezzato l’Imu sui capannoni agricoli”.

Per questo Valentini ribadisce che “dire che la politica non si interessi dell’agricoltura e che i contadini sono lasciati allo sbando, non è corretto. Sicuramente la politica avrà delle responsabilità, ma non è corretto addossarle tutta una serie di complicazioni di difficile gestione che non le competono pienamente”.

Quanto al futuro, l’assessore guarda con speranza a due aspetti: “Mi auguro che il valore del Parmigiano Reggiano resti ai livelli economici di oggi che consentono alle aziende di rinnovarsi e continuare il proprio lavoro. Dall’altro lato credo che la cooperazione tra allevatori venga sempre più rafforzata e permetta a queste realtà sociali di fare quel salto verso un assetto più moderno e funzionale”.