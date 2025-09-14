Libreria chiude dopo 76 anni, sulla porta la lettera d’addio

Reggio Emilia saluta un’altra attività storica. Dopo 76 anni, chiude infatti i battenti la Libreria e cartoleria Uver, situata in via Ettore Simonazzi, vicino all’Arcispedale Santa Maria Nuova. Da decenni questa attività rappresenta un punto di riferimento per gli studenti e gli insegnati reggiani soprattutto in questo periodo dell’anno, dal momento che la libreria Uver era specializzata nella vendita di testi e materiale scolastico.

I proprietari della libreria hanno deciso di comunicare la chiusura con un messaggio che è possibile trovare davanti all’ingresso del locale.

Una lettera di ringraziamento in cui è intuibile come la decisione fosse nell’aria da un po’ di tempo, anche se non vengono indicate le motivazioni che hanno portato a questa scelta.

“La Libreria Uver cessa l’attività dopo 76 anni, di cui 56 in questa sede – si legge nel foglio attaccato fuori dalla porta –. Abbiamo sempre fatto del nostro meglio per soddisfare le richieste dei nostri clienti, che vogliamo ringraziare per le innumerevoli attestazioni di stima e di affezione che in questi ultimi mesi abbiamo ricevuto”.

“Infine, un ringraziamento per tutti i clienti che in quasi di ottant’anni hanno scelto Uver per i loro acquisti” scrivono i proprietari.

Una menzione speciale va proprio a tutto il mondo scolastico, dagli alunni ai docenti: “Un grazie sentito a tutte le generazioni di studenti, insegnanti e lettori che abbiamo conosciuto nel corso di questi anni. Grazie!”.

Anche se nessun messaggio è stato ancora postato sulle pagine social dell’attività, qualche cliente è comunque venuto a conoscenza della chiusura: “Che dispiacere, ero affezionata alla vostra libreria”, si legge su Facebook.