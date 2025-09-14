Legalità, valore non negoziabile

Legalità, valore non negoziabile
EconomiaLibreria chiude dopo 76 anni, sulla porta la lettera d’addio
14 set 2025
MATTEO PIGNAGNOLI
Economia
Libreria chiude dopo 76 anni, sulla porta la lettera d’addio

La Uver da 56 anni era operativa nella sede in viale Simonazzi a Reggio Emilia, un punto di riferimento per i testi e il materiale scolastico. Sulla porta, la lettera d’addio: “Abbiamo sempre fatto del nostro meglio per soddisfare i clienti”

A sinistra, la Libreria Uver in viale Simonazzi: ha appeso una lettera alla porta per salutare i clienti

Reggio Emilia saluta un’altra attività storica. Dopo 76 anni, chiude infatti i battenti la Libreria e cartoleria Uver, situata in via Ettore Simonazzi, vicino all’Arcispedale Santa Maria Nuova. Da decenni questa attività rappresenta un punto di riferimento per gli studenti e gli insegnati reggiani soprattutto in questo periodo dell’anno, dal momento che la libreria Uver era specializzata nella vendita di testi e materiale scolastico.

I proprietari della libreria hanno deciso di comunicare la chiusura con un messaggio che è possibile trovare davanti all’ingresso del locale.

Una lettera di ringraziamento in cui è intuibile come la decisione fosse nell’aria da un po’ di tempo, anche se non vengono indicate le motivazioni che hanno portato a questa scelta.

“La Libreria Uver cessa l’attività dopo 76 anni, di cui 56 in questa sede – si legge nel foglio attaccato fuori dalla porta –. Abbiamo sempre fatto del nostro meglio per soddisfare le richieste dei nostri clienti, che vogliamo ringraziare per le innumerevoli attestazioni di stima e di affezione che in questi ultimi mesi abbiamo ricevuto”.

“Infine, un ringraziamento per tutti i clienti che in quasi di ottant’anni hanno scelto Uver per i loro acquisti” scrivono i proprietari.

Una menzione speciale va proprio a tutto il mondo scolastico, dagli alunni ai docenti: “Un grazie sentito a tutte le generazioni di studenti, insegnanti e lettori che abbiamo conosciuto nel corso di questi anni. Grazie!”.

Anche se nessun messaggio è stato ancora postato sulle pagine social dell’attività, qualche cliente è comunque venuto a conoscenza della chiusura: “Che dispiacere, ero affezionata alla vostra libreria”, si legge su Facebook.

