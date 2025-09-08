Unity Store lascia il centro storico. “Negozianti soli e Reggio città abbandonata: andiamo a Firenze”

Reggio Emilia, 9 settembre 2025 – “Reggio ha ucciso il suo centro storico. Ha abbandonato i commercianti, lasciato marcire le strade, consegnato la città al degrado e ai delinquenti. I 600 negozi sfitti non sono solo un numero, ma gridano il fallimento di chi governa e di chi dovrebbe prendersi cura della nostra città”.

Il messaggio d’addio all’esagono condiviso sui social arriva dal negozio Unity Store di vicolo del Folletto.

L’attività ha annunciato il suo imminente trasferimento a Firenze, senza nascondere le motivazioni che hanno portato a questa scelta, anzi. “I proprietari preferiscono il silenzio, il vuoto, il nulla alla voce e all’energia dei giovani, perché la città preferisce dormire – prosegue il post pubblicato dal titolare, Elia Liquori –. Unity ha resistito quasi vent’anni qua e ha fatto parte di questo centro storico che ha tanto amato e che oggi non sente più suo”.

“Ci trasferiamo a Firenze per necessità – conclude – perché la nostra ambizione è tanta e qui stava soffocando. Unity non si ferma, ma qui non c’era più aria”.

Così il nervo scoperto delle difficoltà del commercio in centro, secondo gli esercenti sempre più abbandonato al degrado e privo di iniziative che riescano a ravvivarlo, viene di nuovo toccato e senza mezzi termini. “Unity, una realtà che per quasi vent’anni è stata un punto di riferimento per i giovani reggiani e che oggi è costretta a chiudere, come tante altre attività che hanno dato vita e identità al nostro centro è stata lasciata sola senza alcun sostegno concreto da parte di chi amministra questa città” è il commento di Alessandro Rinaldi, capogruppo Lega in consiglio comunale. Sede in cui, sostiene Rinaldi, “vengo spesso accusato di essere catastrofista o di strumentalizzare i problemi ma la realtà è sotto gli occhi di tutti: il centro storico muore lentamente, le attività abbassano le serrande, le strade sono sempre più degradate e insicure. Questa non è la Reggio che i cittadini meritano”.

“È ora che chi governa ammetta il fallimento delle proprie scelte e che gli elettori riflettano seriamente: continuare a dare fiducia a chi ha ridotto così la nostra città significa condannarla a un futuro di abbandono e degrado.o, come consigliere della Lega, continuerò a denunciare con forza questa situazione e a stare dalla parte dei commercianti, dei cittadini e di chi chiede una Reggio più viva, più sicura e più giusta”.