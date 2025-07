‘Polo della Moda’, Confindustria bastona la Cgil: “Denunciate falsità su Max Mara, crisi tra azienda e Comune”

Reggio Emilia, 4 luglio 2025 - "Non ci riconosciamo nelle modalità con cui il sindacato (la Cgil, ndr) ha gestito questa vertenza aziendale, ponendosi intenzionalmente l’obiettivo di alimentare in ogni modo un inesistente caso nazionale, nonché una gravissima crisi nelle relazioni tra la stessa MaxMara Fashion Group e il Comune di Reggio". Confindustria prende posizione sulla vicenda che ha portato la maison a ritirare l’investimento sul ‘Polo della Moda’ alle ex Fiere rompendo i rapporti col municipio.

"In queste settimane all’interno di MaxMara Fashion Group si è verificata una situazione inedita – recita una dura nota di Assoindustria – in quanto una normale vertenza aziendale ha assunto caratteristiche tali da portare il fisiologico confronto tra le parti ben al di fuori dei confini dell’impresa, fino ad assumere le caratteristiche di una sempre meno comprensibile vicenda mediatica e politica", in riferimento "alla formale, autonoma e pubblica presa di posizione di un numero considerevole di collaboratrici della Manifattura di San Maurizio, controllata di MaxMara Fashion Group, che non si riconoscono nei contenuti e nei modi della richiamata vertenza e che hanno denunciato la falsità delle dichiarazioni sulle condizioni di lavoro in azienda. A ciò si è aggiunta la presa di distanza di una delle maggiori organizzazioni sindacali della provincia, fatto che testimonia la inverosimiglianza delle sin qui non verificate roboanti denunce riferite a presunti comportamenti aziendali".

Crisi che – continua Confindustria – "ha finito con il pregiudicare definitivamente sia il più grande singolo investimento industriale della storia di Reggio, sia il più ampio e ambizioso progetto di rigenerazione urbana mai predisposto nel capoluogo. Riteniamo inoltre un fatto gravissimo l’intenzione di massimizzare il danno di immagine a MaxMara Fashion Group attraverso uno spregiudicato uso dei media, dei social e delle relazioni politiche di parte. Un danno, quest’ultimo, che non appartiene alla tradizione del movimento sindacale italiano che sin dalla sua nascita ha sempre operato anche per difendere l’impresa, il suo marchio e la sua reputazione, considerati come beni in sé, disgiunti pertanto dagli eventuali e ricorrenti contenziosi".