Reggio Emilia regina per qualità dell’ambiente e al top per le piste ciclabili

Reggio Emilia, 28 ottobre 2024 – Quest'anno la regina green della vivibilità ambientale urbana è Reggio Emilia, nella classifica stilata da Ecosistema Urbano 2024. Reggio Emilia risale la classifica passando dal quinto posto dello scorso anno al primo posto, superando così Trento, che scende in seconda posizione, e Parma, al terzo posto.

In Italia le città con le migliori performance ambientali si concentrano al nord, mentre sud e centro della penisola faticano a tenere il passo. Così emerge dalla nuova classifica stilata da Ecosistema Urbano 2024, il rapporto di Legambiente realizzato in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore, sui 106 capoluoghi di provincia per performance ambientali.

Una crescita importante quella di Reggio Emilia che si distingue, in particolare, per il suo impegno nella raccolta differenziata (salita nel 2023 all'83,8%), nella lotta allo smog, ma anche per essere la regina della bici con la più ampia rete ciclabile, 48,14 metri equivalenti di piste ciclabili ogni 100 abitanti.

Il capoluogo registra anche un calo dei consumi idrici pro-capite (dai 130 litri per abitante-giorno ai 127) e l'aumento sia dei passeggeri trasportati dal servizio di tpl (dai 91 viaggi pro-capite annui dello scorso anno ai 102); sia dei metri quadrati di suolo a disposizione dei pedoni (da 52,8 mq/abitante dell'anno passato a 56,4). Bene anche Trento e Parma, quest'ultima compie un'altra bella rimonta, da 18esima posizione nell'edizione 2023 a terza per i miglioramenti registrati soprattutto nella mobilità sostenibile, nel trasporto pubblico, e nella raccolta differenziata.