Reggio Emilia, 26 ottobre 2024 - Non solo disagio, ma anche danni economici colpiscono le vittime di allagamenti a Gavassa e nel resto del Comune di Reggio. Alcuni nuclei familiari si trovano in gravi difficoltà per gli effetti del maltempo nelle loro abitazioni. Oggi, 26 ottobre, si attende la visita del presidente facente funzioni della Regione, Irene Priolo.