Seta, pronto il piano di rilancio: aumentano le corse

Reggi Emilia, 6 febbraio 2025 – “La determinazione di questi mesi ha prodotto risultati positivi”. Con queste parole i sindaci e i presidenti delle Province di Modena, Reggio e Piacenza hanno commentato l’esito dell’incontro con i vertici di Seta, svoltosi giovedì 6 febbraio nella sede della Provincia di Modena. Durante la riunione è stato illustrato il piano di rilancio dell’azienda per i prossimi due anni, con l’obiettivo di “conseguire risultati importanti e necessari per le nostre comunità, a partire dal ripristino dei livelli di servizio del 2023 entro l’inizio del prossimo anno scolastico, a settembre".

Tra i partecipanti, per la provincia di Reggio Emilia erano presenti il sindaco Marco Massari e il presidente della Provincia Giorgio Zanni, insieme al sindaco di Guastalla, Paolo Dallasta, e ai rappresentanti delle amministrazioni di Modena e Piacenza. Nel corso dell’incontro è stata presentata una bozza del piano che definisce le azioni di miglioramento per la gestione del servizio, aggiorna i rapporti sindacali e fornisce una prima stima delle risorse e degli investimenti necessari. Nel corso della discussione, gli amministratori di Seta hanno evidenziato come sia fondamentale, per raggiungere gli obiettivi prefissati, ripristinare serene relazioni sindacali con i lavoratori di Seta.

Questa richiesta assume particolare rilievo alla luce delle recenti forti lamentele dei dipendenti, che avevano denunciato gravi criticità nelle condizioni di lavoro. "È necessario quindi che ciascuno faccia la propria parte, anche dal punto di vista economico e chiediamo con forza al Governo di supportare i territori, invertendo la politica dei tagli agli Enti locali che sta mettendo in ginocchio i nostri territori e le nostre comunità”, hanno dichiarato i dirigenti dell’azienda, sottolineando l’urgenza di investimenti adeguati per rilanciare il servizio e tutelare il personale. Il piano esposto risponde alle richieste avanzate dai soci pubblici di Seta, anche a seguito della lettera inviata lo scorso dicembre, e si propone di trasformare il trasporto pubblico in un servizio più efficiente e in grado di rispondere alle esigenze delle comunità locali. Con questo progetto, le amministrazioni auspicano non solo il ripristino dei livelli di servizio del 2023, ma anche il rafforzamento dei rapporti con i lavoratori, elemento ritenuto essenziale per il successo dell'intero intervento.