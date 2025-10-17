Stangata Tari, aumenti fino a +27%. Cosa sta succedendo

Reggio Emilia, 17ottobre 2025 – Nel giugno scorso, in un’intervista al Carlino, l’assessore con delega alla gestione dei rifiuti, Davide Prandi, aveva illustrato le motivazioni dell’aumento della Tari, che i reggiani si trovano a pagare (in seconda rata) in queste settimane.

Incrementi dovuti all’inflazione ma che dovevano essere nell’ordine dell’8-10%.

Poiché tantissime persone si sono ritrovate a dover pagare oltre il 20% in più, fioccano le proteste dei reggiani e le richieste di chiarimenti.

Assessore Prandi, perché aumenti così alti nelle bollette della Tari arrivate da Iren?

“È un tecnicismo. Parola che ovviamente non migliora l’umore del cittadino, ma che spiega l’accaduto. In sostanza, a causa dell’inflazione dello scorso biennio si sarebbero dovuti riscontrare gli aumenti, nella prima e nella seconda rata Tari 2025. Invece quella di giugno ha mantenuto i valori del 2024, così è stato tutto trasferito al secondo versamento. Perciò l’aumento medio è del 15-20%”.

Veramente vi sono rate che sono aumentate del 25-27%.

“Questo non dipende dal Comune ma da Arera e dal Governo che ha esteso alla Tari la componente perequativa per le persone a basso reddito, il cosiddetto bonus sociale. Per consentire ai più bisognosi di pagare di meno, qualcun altro paga di più. Circa 6 euro nel nostro caso”.

Assessore, va però tenuto conto che i reggiani si sentono dire, almeno da 15 anni, che la raccolta differenziata avrebbe permesso loro di risparmiare. Invece pagano sempre di più.

“La quota di raccolta differenziata è la più alta in Regione, siamo bravissimi. Ma bisogna tenere conto che i costi di gestione aumentano perché produciamo ancora troppi rifiuti: 750 chili pro capite all’anno. Per abbassarli poi serve anche migliorare la qualità del riciclaggio. Tenendo conto dell’inflazione e degli alti costi di gestione, fermo restando che noi monitoriamo sia questi sia la qualità dei servizi svolti da Iren, il cittadino potrà, nel medio termine, risparmiare dividendo meglio i suoi rifiuti. Sul metallo e sul vetro, per dire, il reggiano se la cava alla grande, è meno bravo nel recupero della plastica. In estrema sintesi: dobbiamo produrre meno rifiuti e smaltirli meglio”.

Non è un po’ troppo chiedere ai cittadini che a Reggio, in tema di raccolta differenziata sono – è lei stesso a dirlo – estremamente virtuosi, di dover diventare quasi dei perfezionisti sul tema?

“I reggiani devono essere orgogliosi di quello che hanno fatto. L’obiettivo è un ulteriore scatto di consapevolezza. Come è accaduto con l’acqua, dove si è passati da un consumo giornaliero di 400 litri pro capite a 250. Consumiamo meno anche se la popolazione è aumentata, ma i costi sono più competitivi e le tariffe più basse”.

Resta il fatto che il cittadino ha già dato, ma non ha ancora ricevuto…

“Di sicuro la politica deve trovare il modo di incentivare, a salire e anno dopo anno, chi è più virtuoso. È un obiettivo da porsi. Però quello dei rifiuti è un sistema estremamente complesso, ci vuole tempo per avere benefici in termini economici. Comprendo quindi le lamentele delle persone vedendo che il loro impegno non è premiato nel breve”.

Nel presente biennio l’inflazione è stabile al 2%, molto più bassa del precedente. Alla peggio quindi le prossime rate avranno analogo incremento?

“Spero che già nel 2026, con i meccanismi di compensazione che abbiamo attuato, gli aumenti non supereranno l’1-1,5%. Ma i veri sconti in bolletta potranno arrivare solo dopo la prossima gara per la gestione dei servizi”.

Che sarà?

“Per i 35 comuni reggiani attualmente gestiti da Iren Ambiente, potrebbe già essere aperto entro l’anno, ma io sarei già contento se partisse a primavera 2026”.

Quindi i reggiani risparmieranno?

“Essendo una gara aperta a tutti gli operatori sul mercato è ragionevole presumere che si scontreranno offerte economiche migliorative. Quindi auspichiamo un calo dei costi”.