Unindustria Reggio Emilia, nasce la rete delle imprese agroalimentari

Reggio Emilia, 24 settembre 2024 – È stata presentata nella sede di Unindustria Reggio Emilia la prima rete di imprese reggiana del settore agroalimentare. Composta da 14 imprese di piccole, medie e grandi dimensioni, con base operativa in territorio reggiana, si chiama RE.T.E., acronimo di Reggio Emilia Taste of Experience, a significare l’eccellenza e la qualità dei prodotti “made in Reggio Emilia”.

L’iniziativa è stata promossa e finanziata da Unindustria Reggio Emilia, grazie alle sinergie fra l’Area Internazionalizzazione, il Gruppo Agroalimentare e il supporto di RetImpresa di Confindustria e ha l’obiettivo accrescere la capacità competitiva delle imprese aggregate, mediante azioni, iniziative e progettualità volte a migliorare la posizione sui mercati internazionali, rafforzandone l’immagine come imprese produttrici e distributrici di prodotti alimentari di pregio, promuovendo, al contempo, le singole impreso, all’interno, di un concetto di sistema.

Le imprese reggiane che hanno aderito sono Cerreto, Dalter Alimentari, Ferrarini, Happy Mama, Il Borgo del Balsamico Società agricola, Industria Molitoria Denti, Industrie Montali, Lavorazioni Budella Reggiane, Lini Oreste & Figli, Medici Ermete & Figli, Montanari e Gruzza, Newlat Food, Reire e Società Agricola Venturini Baldini (“Ma l’auspicio è che altre possano unirsi a loro nel prossimo futuro”, come ha sostenuto Silvia Margaria, Responsabile Area Internazionalizzazione di Unindustria).

“L’idea della rete è nata in seguito agli ottimi risultati ottenuti lo scorso novembre alla manifestazione Taste of Italy di Dallas in Texas, dove Unindustria ha coordinato la partecipazione di tredici imprese del territorio - ha spiegato Fausto Papa, Presidente del Gruppo Agroalimentare di Unindustria Reggio Emilia e Amministratore Delegato di Reire - Presentarsi come sistema ha dei vantaggi significativi, soprattutto all’estero. Le attività della rete saranno orientate principalmente a promuovere e far conoscere maggiormente l’offerta di prodotti agroalimentari delle imprese reggiane nei mercati nazionali ed internazionali, aderendo a fiere, missioni internazionali, incoming o promuovendone delle proprie su proposta delle stesse imprese. Unindustria Reggio Emilia fungerà da collettore di interessi e coordinatore delle attività, per agevolare il lavoro a carico degli aderenti".

Oltre alla diffusione dell’eccellenza alimentare reggiana sui mercati internazionali, tra gli obiettivi dichiarati ci sono anche la condivisione di percorsi di programmazione e attuazione di strategie commerciali, di marketing e comunicazione; la partecipazione a fiere, mostre, mercati ed altre manifestazioni nelle quali si realizzino iniziative di carattere promozionale; la partecipazione a bandi di finanziamento e a misure di finanza agevolata; il potenziamento di attività di formazione. “Le imprese reggiane del settore agroalimentare hanno caratteristiche molto specifiche, spesso caratterizzate dall’essere monoprodotto o con pochi prodotti nel proprio listino - aggiunge Vanes Fontana, Direttore Generale di Unindustria -. Affiancarli nelle loro iniziative, significa supportarli in mercati molto eterogenei fra loro, aumentando di molto l’opportunità di sviluppare connessioni con nuovi buyers e soggetti interessati”.

RE.T.E. Reggio Emilia Tast of Experience è un progetto nato all’interno del Gruppo Agroalimentare di Unindustria Reggio Emilia, che rappresenta 50 imprese associate con 2.400 dipendenti e quasi due miliardi di euro di fatturato complessivo.