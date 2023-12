Elio chiude col botto: ecco Graziano Romani

Reggio Emilia, 22 dicembre 2023 – “Arriva Elio , con la sua orchestra, per trasformar la sera in una festa".

Avevano promesso un concerto teatrale senza un attimo di tregua, dove lo sguardo dissacrante degli Elio e le Storie Tese avrebbe generato comicità e paradosso. E così è stato.

La chiusura del loro tour-reunion (giovedì sera sul palco del teatro Valli di Reggio Emilia) ha chiuso anche un anno di Leggera, la rassegna realizzata da Arci con la Fondazione I Teatri e il sostegno di Hera. Ed è stata una chiusura memorabile.

Oltre due ore di musica suonata come si deve, di una voce intonata come poche, di ironia, incursioni surreali, filosofia assurda: un affresco sulla Terra dei Cachi di oggi e un grande omaggio a tutto quello che il gruppo più innovativo e rivoluzionario degli ultimi quarant’anni del panorama musicale italiano ha rappresentato.

Non si sono risparmiati gli EelST. Hanno rispolverato quasi tutti i loro grandi classici, senza timori di censure politically correct o cancel culture.

Hanno messo in scena ciò che sono e sono sempre stati (sconci, irriverenti e colti), in uno show moderno e amarcord, tra il sacro e il profano, aprendo con una messa laica, in cui vari personaggi di attualità vengono invitati a pregare per i loro fan e chiudendo con la certificazione che tutto è stato suonato in diretta "senza basi, senza campionamenti, senza autotune, insomma senza un cazzo, tutto fatto in casa".

C’erano (quasi) tutti: Elio, Faso, Cesareo, Christian Meyer, Vittorio Cosma, Jantoman, Paola Folli, Mangoni e il suo Super Giovane in grande spolvero (all’appello mancava solo quel Rocco Tanica evocato in Parco Sempione ). Ma non era finita. Il regalo speciale l’avevano lasciato al momento del bis: "Ecco una vera gloria reggiana, oltre l’erbazzone – ha annunciato Elio dal palco –: Graziano Romani".

È arrivata così una rara versione live di Christmas with the yours , cantata assieme al nostro, nostrano, ’Joe Cocker’.

"È stato un regalo davvero – chiosa un ancora emozionato Graziano Romani –, perché con la pausa del Covid e lo stop che gli Elio che si erano presi dopo che si erano sciolti, questo tour è stato un bel ritorno da parte loro. Dal 1995, anno in cui è uscito il singolo, Christmas with the yours è stato fin a subito un grande successo, ma ora è un vero classico e feticcio dei fan. Forse è la canzone pop di Natale più amata. L’anno scorso con Faso e Cesareo ne abbiamo realizzato una versione nuova e aggiornata, ma sempre goliardica (diciamo ’pace tra Ilary e Totti’, per intenderci invece che fra ’Blur and Oasis’). In più, da reggiano che vive in centro, sono onoratissimo di essere stato accostato all’erbazzone, che adoro!".